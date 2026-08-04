HD 13/18-4 S
Le nettoyeur haute pression à eau froide HD 13/18-4 S s'illustre par sa qualité haut de gamme, sa puissance élevée et ses systèmes d'assistance pratiques. Idéal pour un travail ergonomique et un maximum de mobilité.
Le nettoyeur haute pression à eau froide HD 13/18-4 S est un nettoyeur triphasé pour une utilisation intensive. Grâce à sa poignée pistolet tout confort EASY!Force Advanced, il s'utilise aisément sans effort de maintien. Une lance haute pression en acier inoxydable rotative de 1 050 millimètres garantit une efficacité maximale. Le réglage Servo Control permet d'ajuster la pression et la quantité d'eau directement sur le pistolet. En outre, des systèmes d'assistance et une indication de l'état à LED facilitent l'utilisation. Des matériaux haut de gamme garantissant une qualité supérieure durable. À l'intérieur du nettoyeur se trouve une pompe à plateau oscillant robuste, dotée de pistons en acier inoxydable avec un revêtement céramique et d'une culasse en laiton. Un moteur à 4 pôles, à faible vitesse, refroidi à l'eau et à l'air, assure l'entraînement du HD 10/25-4 S. Des entretoises de châssis en aluminium intégrées réduisent le poids et forment un châssis léger, mais néanmoins résistant avec possibilité de chargement par grue. La structure verticale offre un maximum de mobilité lors de l'utilisation. À cet effet, le groupe moteur et la pompe sont installés à la verticale. Le design compact est complété par un rangement astucieux des accessoires, par exemple avec une poche kangourou et des crochets réglables.
Caractéristiques et avantages
Conception compacte basée sur la disposition verticale du moteur et de la pompeFaible encombrement et proportions peu encombrantes. Facile à manœuvrer et à transporter. Stabilité maximale garantissant une assise stable de la machine.
Moteur 4 pôles à faible vitesse avec système de refroidissement air-eau, pompe robuste avec pistons en acier inoxydable et culasse en laitonLongue durée de vie et frais de maintenance réduits. Puissance et efficacité élevées. Avec fonction d'aspiration et température de l'eau jusqu'à 60 °C.
Le concept de service intelligemment conçu facilite les opérations rapides sur siteAffichage pratique du niveau de remplissage d'huile et orifice de vidange d'huile intégrés au châssis. Construction modulaire, comprenant la pompe, le moteur et l'armoire de commande.
Systèmes d'assistance et affichage de l'état par LED
- Surveillance électronique.
- Coupure en cas de surtension ou de sous-tension.
- Coupure en cas de fuite ou de défaillance.
De nombreux accessoires avec connexion rapide EASY!Lock
- La pression et le débit d'eau se règlent directement via le Servo Control situé entre la lance et la poignée-pistolet.
- EASY!Force Advanced pour un travail sans fatigue et sans aucune force de maintien.
- Lance rotative en acier inox de 1050 mm.
Une gamme complète d'accessoires et de kits de fixation
- Compartiment de rangement.
- Crochets réglables, par exemple pour ranger la deuxième lance ou le câble électrique.
- Rangement pour le tuyau haute pression.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|376 - 424
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'eau (l/h)
|700 - 1300
|Température d'alimentation (°C)
|60
|Pression de service (bar)
|50 - 180
|Pression maximum (bar)
|250
|Puissance raccordée (kW)
|8,8
|Câble électrique (m)
|5
|Taille de buse
|075
|Arrivée d'eau
|1″
|Couleur
|Anthracite
|Poids (avec accessoires) (kg)
|69,8
|Poids avec emballage (kg)
|78,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|607 x 518 x 1063
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: Poignée EASY!Force Advanced
- Poignée-pistolet avec revêtement souple élastomère pour le confort
- Longueur du flexible haute pression: 10 m
- Type de flexible haute pression: Qualité premium
- Caractéristiques du flexible haute pression: DN 8, 315 bar
- Lance: 1050 mm
- Power buse
- Servo control
Équipement
- Moteur 4 pôles triphasé, avec refroidissement par air et par eau
- Pompe axiale à 3 pistons: Avec pistons inox
- Arrêt de la pression
- Filtre fin intégré pour l'eau
- Protection électronique du moteur avec affichage LED
- Indicateur de niveau d'huile
- Entrée d'eau en laiton
Videos
Domaines d'utilisation
- Nettoyage des tracteurs, des machines et des accessoires dans l'agriculture
- Nettoyage de machines et d'équipements sur les chantiers, tels que les bétonnières, les échafaudages, les chargeurs sur roues, les pelleteuses ou les pompes à béton
- Nettoyage des machines dans l'industrie, comme dans les ateliers de peinture, la production alimentaire ou l'industrie manufacturière.
- le nettoyage de véhicules dans le secteur des transports, tels que les camions, les bateaux, les avions ou les bus
- Nettoyage des espaces municipaux tels que les places publiques, les allées, les fontaines ou les parkings.
Accessoires
Détergents
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