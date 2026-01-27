Le nettoyeur haute pression mobile à eau froide HD 6/15 M dispose en série de nombreux équipements innovants, pour un travail sécurisé et facile. Par exemple, la décompression automatique protège les composants haute pression des charges en mode veille ; le pistolet haute pression EASY!Force s'appuie sur la force de réaction du jet haute pression pour réduire à zéro la force de maintien nécessaire, et le système de fixation rapide EASY!Lock garantit une manipulation cinq fois plus rapide comparativement aux raccords classiques, sans perdre en robustesse ni en longévité. Cet appareil prévu pour une utilisation à l'horizontale comme à la verticale offre une grande flexibilité d'application. La pompe axiale robuste à trois pistons avec culasse laiton augmente d'environ 20 % la performance de nettoyage et l'efficacité énergétique. Les nombreux systèmes de support et de rangement pour un transport sécurisé des accessoires ainsi que la conception orientée maintenance du HD 6/15 M complètent cet appareil élaboré.