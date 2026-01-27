HD 6/15 M
Nettoyeur haute pression HD 6/15 M mobile avec moteur à courant alternatif et pompe axiale à trois pistons. Appareil compact et fiable affichant une efficacité de nettoyage et une efficacité énergétique élevées pour des applications quotidiennes.
Le nettoyeur haute pression mobile à eau froide HD 6/15 M dispose en série de nombreux équipements innovants, pour un travail sécurisé et facile. Par exemple, la décompression automatique protège les composants haute pression des charges en mode veille ; le pistolet haute pression EASY!Force s'appuie sur la force de réaction du jet haute pression pour réduire à zéro la force de maintien nécessaire, et le système de fixation rapide EASY!Lock garantit une manipulation cinq fois plus rapide comparativement aux raccords classiques, sans perdre en robustesse ni en longévité. Cet appareil prévu pour une utilisation à l'horizontale comme à la verticale offre une grande flexibilité d'application. La pompe axiale robuste à trois pistons avec culasse laiton augmente d'environ 20 % la performance de nettoyage et l'efficacité énergétique. Les nombreux systèmes de support et de rangement pour un transport sécurisé des accessoires ainsi que la conception orientée maintenance du HD 6/15 M complètent cet appareil élaboré.
Caractéristiques et avantages
Équipement haut de gammeLa décompression automatique est destinée à protéger les composants augmentant la durée de vie. Puissant moteur électrique à deux pôles, refroidi par air. Culasse en laiton de qualité supérieure.
Utilisation flexibleFonctionnement possible à la verticale et à l'horizontale. Stabilité maximale à l'horizontale, les roues ne touchant pas le sol.
Haute mobilitéLe guidon est rabattable via une simple pression sur un bouton, pour un appareil encore plus compacte et un gain de place. Facile à ranger dans les véhicules de service. Les possibilités de rangement intégrées réduisent les temps d'installation.
Rangement astucieux des accessoires
- Support de fixation du canon à mousse.
- Un embout EASY!Lock spécifique permet un rangement de la Powerbuse ou du nettoyeur de surfaces sur l'appareil.
- Compartiment de rangement pour la rotabuse.
Grande facilité d'entretien
- Accès facile à la culasse.
- Accès rapide au boîtier électrique en retirant simplement le capot.
- Grand filtre fin à eau, facile d'accès, pour protéger la pompe contre les particules de saleté présentes dans l'eau.
Travail rapide et sans effort
- Pistolet haute pression EASY!Force pour une utilisation sans fatigue.
- Connexions rapides EASY!Lock : durabilité et robustesse. 5 fois plus rapide qu'avec un raccord vissé.
Efficacité énergétique augmentée
- Pompe axiale trois pistons nouvellement développée, avec pertes de charge et de pression sensiblement réduites.
- Performance de nettoyage et efficacité énergétique augmentées de 20 %.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Voltage (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'eau (l/h)
|560
|Température d'eau en alimentation (°C)
|60
|Pression de service (bar/MPa)
|150 / 15
|Pression maximum (bar/MPa)
|225 / 22,5
|Puissance de raccordement (kW)
|3,1
|Câble électrique (m)
|5
|Arrivée d'eau
|3/4″
|Couleur
|Anthracite
|Poids (avec accessoires) (kg)
|28,6
|Poids avec emballage (kg)
|32
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|400 x 455 x 700
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: EASY!Force
- Lance: 840 mm
- Power buse
Équipement
- Longueur du flexible haute pression: 10 m
- Type de flexible haute pression: Qualité premium
- Arrêt de la pression
Domaines d'utilisation
- Idéal pour les entreprises du bâtiment, les artisans, les techniciens de surface et les services municipaux
