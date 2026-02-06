HD 13/18-4 S Classic
Le nettoyeur haute pression à eau froide HD 13/18-4 S Classic associe robustesse et performances élevées. Il est conçu pour une utilisation quotidienne et intensive. Il permet de retirer facilement les salissures les plus tenaces.
Le nettoyeur haute pression à eau froide HD 13/18-4 S Classic a été spécialement conçu pour résister à une utilisation quotidienne dans des conditions difficiles. Doté d’un solide cadre en acier, ce nettoyeur haute pression est fiable et robuste. La pompe haute pression en laiton est équipée de pistons à revêtements céramique pour une longévité accrue. Le HD 13/18-4 S Classic se démarque par sa puissance élevée permettant de nettoyer efficacement les supports les plus encrassés. Tous les composants essentiels sont aisément accessibles, facilitant ainsi l'entretien du nettoyeur haute pression. Son utilisation est simple et intuitive, permettant un nettoyage rapide et facile. De plus, il est équipé de la connexion EASY!Lock, qui permet une fixation et un retrait cinq fois plus rapide qu’une connexion classique, offrant ainsi un gain de temps et de la praticité. Ce nettoyeur haute pression est livré avec le pistolet haute pression Classic. Pour assurer la longévité de la pompe haute pression, un filtre à eau intégré assure une protection fiable contre les particules de saleté et les impuretés, prolongeant ainsi sa durée de vie. La pression peut être réglée directement sur la pompe enfonction des besoins spécifiques de nettoyage. Le moteur 4 pôles, à faible vitesse de rotation, est refroidi par air et eau, garantissant une utilisation prolongée et durable de l'appareil.
Caractéristiques et avantages
Pompe à vilebrequin puissante et robuste avec culasse en laiton et pistons avec revêtement en céramiquePuissance et efficacité élevées. Longue durée de vie et frais de maintenance réduits. Avec fonction d'aspiration et jusqu'à 60 °C de température de l'eau.
Cadre en acier robuste avec grandes roues pour une maniabilité maximaleProtège la machine même dans des conditions difficiles. Simple et pratique à transporter. Possibilités de rangement intégré pour les accessoires.
Accessoires Classic avec raccords EASY!LockMontage et démontage rapides, ainsi que remplacement facile des accessoires. Accessoires robustes et durables. Facile et intuitif à utiliser.
Design facilitant l'accès aux composants du nettoyeur haute pression
- Le filtre à eau intégré peut être démonté sans outils et nettoyé.
- La pression et la quantité d'eau se règlent directement sur la pompe.
- Le niveau de remplissage et la qualité de l'huile peuvent être facilement vérifiés à l'aide du verre de contrôle et de la jauge de niveau.
Moteur 4 pôles à faible vitesse de rotation, refroidi par air et eau
- Longue durée de vie et frais de maintenance réduits.
- Combinaison parfaite des systèmes de refroidissement par air et par eau assurant un refroidissement efficace même en cas de fluctuations des températures ambiantes et des températures de l'eau.
- Design compacte pour un maximum de maniabilité.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Voltage (V)
|376 / 424
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'eau (l/h)
|700 - 1300
|Température d'eau en alimentation (°C)
|60
|Pression de service (bar)
|50 - 180
|Pression maximum (bar/MPa)
|240 / 2,4
|Puissance de raccordement (kW)
|8,8
|Câble électrique (m)
|5
|Taille de buse
|075
|Arrivée d'eau
|1″
|Couleur
|Anthracite
|Poids (avec accessoires) (kg)
|60
|Poids avec emballage (kg)
|67,9
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|720 x 637 x 1060
Inclus dans la livraison
- Longueur du flexible haute pression: 10 m
- Caractéristiques du flexible haute pression: DN 8, 315 bar
- Lance: 840 mm
- Power buse
Équipement
- Pompe à vilebrequin avec pistons à revêtement en céramique
- Moteur 4 pôles triphasé, avec refroidissement par air et par eau
- Arrêt de la pression
- Filtre fin intégré pour l'eau
- Indicateur de niveau d'huile
- Entrée d'eau en laiton
Domaines d'utilisation
- Nettoyage des étables dans l'agriculture
- Nettoyage des tracteurs, des machines et des accessoires dans l'agriculture
- Nettoyage des revêtements et coffrages en béton dans le secteur de la construction
- Nettoyage de machines et d'équipements sur les chantiers, tels que les bétonnières, les échafaudages, les chargeurs sur roues, les pelleteuses ou les pompes à béton
- Nettoyage des machines dans l'industrie, comme dans les ateliers de peinture, la production alimentaire ou l'industrie manufacturière.
- le nettoyage de véhicules dans le secteur des transports, tels que les camions, les bateaux, les avions ou les bus
- Nettoyage des espaces municipaux tels que les places publiques, les allées, les fontaines ou les parkings.
