Le nettoyeur haute pression à eau froide HD 13/18-4 S Classic a été spécialement conçu pour résister à une utilisation quotidienne dans des conditions difficiles. Doté d’un solide cadre en acier, ce nettoyeur haute pression est fiable et robuste. La pompe haute pression en laiton est équipée de pistons à revêtements céramique pour une longévité accrue. Le HD 13/18-4 S Classic se démarque par sa puissance élevée permettant de nettoyer efficacement les supports les plus encrassés. Tous les composants essentiels sont aisément accessibles, facilitant ainsi l'entretien du nettoyeur haute pression. Son utilisation est simple et intuitive, permettant un nettoyage rapide et facile. De plus, il est équipé de la connexion EASY!Lock, qui permet une fixation et un retrait cinq fois plus rapide qu’une connexion classique, offrant ainsi un gain de temps et de la praticité. Ce nettoyeur haute pression est livré avec le pistolet haute pression Classic. Pour assurer la longévité de la pompe haute pression, un filtre à eau intégré assure une protection fiable contre les particules de saleté et les impuretés, prolongeant ainsi sa durée de vie. La pression peut être réglée directement sur la pompe enfonction des besoins spécifiques de nettoyage. Le moteur 4 pôles, à faible vitesse de rotation, est refroidi par air et eau, garantissant une utilisation prolongée et durable de l'appareil.