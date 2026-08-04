HDS 13/20-4 SXA
Nettoyeur haute pression à eau chaude de la gamme Super : livré de série avec enrouleur automatique de flexible , flexible haute pression Ultra Guard de 20 mètres à revêtement en téflon et deux réservoirs à détergent.
Extrêmement puissant, parfaitement équipé et très facile d'utilisation : le nettoyeur haute pression à eau chaude HDS 13/20-4 SXA avec enrouleur de flexible automatique et flexible haute pression Ultra Guard intégré. L'enrouleur de flexible permet d'enrouler et de dérouler parfaitement le flexible de 20 mètres à revêtement en téflon , même jusqu'à un angle de 45°, pour des temps de préparation réduits de moitié. La longévité et la rentabilité du modèle sont assurées par ses composants de haute qualité comme le moteur électrique à 4 pôles refroidi par eau, la pompe axiale robuste à 3 pistons avec revêtement en céramique, la technologie de brûleur optimisée et le mode eco!efficiency économique. Grâce à la poignée pistolet EASY!Force Advanced sans effort de maintien avec Servo Control et lance haute pression de 1050 millimètres avec technologie de buses brevetée, cet appareil se distingue également par son ergonomie d'utilisation pour un travail sans fatigue. Le HDS 13/20-4 SXA bénéficie à cette fin d'un bouton de commande unique, d'une grande simplicité de maintenance et de composants de sécurité bien pensés ainsi que de possibilités de rangement astucieuses pour les différents accessoires.
Caractéristiques et avantages
Enrouleur de flexible automatique
- Permet de réduire de moitié les temps de préparation.
- Permet l'enroulement et le déroulement du flexible jusqu'à un angle de 45°, même sous pression.
De nombreux accessoires avec connexion rapide EASY!Lock
- EASY!Force Advanced pour un travail sans fatigue et sans aucune force de maintien.
- La pression et le débit d'eau se règlent directement via le Servo Control situé entre la lance et la poignée-pistolet.
- Lance rotative en acier inox de 1050 mm.
Haute efficacité
- Le mode eco!efficiency permet de travailler à une température économique de 60 °C tout en conservant un débit d'eau maximal.
- Les cycles du brûleur sont étudiés pour consommer 20 % de carburant en moins par rapport au mode pleine puissance.
Rendement maximal
- Technologie de brûleur « made in Germany » éprouvée et extrêmement efficace.
- Moteur électrique 4 pôles avec pompe axiale à 3 pistons.
- Moteur à refroidissement par eau, garantissant des performances élevées et une longue durée de vie.
Sécurité de fonctionnement
- Le filtre à eau facile d'accès protège la pompe contre les impuretés contenues dans l'eau.
- Des soupapes de sécurité et des dispositifs de protection contre le manque d'eau et de carburant garantissent l'usage et la pérénnité de la machine.
- Le système d'amortissement (SDS) compense les vibrations et les pics de pression dans le système à haute pression.
De nombreux rangements intégrés pour les accessoires.
- Rangement intégré pour l'ensemble des accessoires avec 2 crochets pour le flexible d'aspiration et le câble d'alimentation
- Rangement pour détergents et accessoires
Dosage précis du détergent
- Permutation aisée entre les réservoirs de détergent 1 et 2.
- Dosage précis du détergent avec fonction de rinçage
- La vanne de dosage précise garantit une consommation réduite.
Facilité de déplacement
- Principe du"jogger" avec de grandes roues en caoutchouc et des roulettes pivotantes pour une maniabilité optimale.
- Pédale de basculement intégrée pour un franchissement sans effort des obstacles et des marches
- Guidon pour un transport et une maniabilité facilités.
Commandes intuitives
- Mode vapeur avec régulation en continu du débit et de la pression d'eau sur la pompe.
- Commande à un seul bouton simple et intuitive.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'eau (l/h)
|600 - 1300
|Pression de service (bar/MPa)
|30 - 200 / 3 - 20
|Température (eau d’alimentation à 12 °C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Consommation de fioul à puissance maximale (kg/h)
|9,5
|Consommation de fioul de la chaudière en mode eco!efficiency (kg/h)
|7,6
|Puissance raccordée (kW)
|9,5
|Câble électrique (m)
|5
|Arrivée d'eau
|1″
|Réservoir de combustible (l)
|25
|Poids (avec accessoires) (kg)
|198
|Poids avec emballage (kg)
|210,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1330 x 750 x 1210
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: Poignée EASY!Force Advanced
- Longueur du flexible haute pression: 20 m
- Caractéristiques du flexible haute pression: DN 8, 315 bar
- Lance: 1050 mm
- Power buse
- Servo control
Équipement
- Tambour-enrouleur intégré avec flexible haute pression
- Arrêt de la pression
- Mode 2 lances en option
- Commutateur de changement de pôle (triphasé)
- Système antibélier SDS
- 2 réservoirs de détergent
- Sécurité manque d'eau
Videos
Domaines d'utilisation
- Nettoyage de véhicules
- Nettoyage d'équipements et de machines
- Nettoyage d'ateliers
- Nettoyage d'espaces extérieurs
- Nettoyage de stations-service
- Nettoyage de façades
- Nettoyage de piscines
- Nettoyage de terrains de sport
- Nettoyage durant les processus de production
- Nettoyage des sites de production
Accessoires
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