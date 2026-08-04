Grâce à une poignée de transport, un guidon rétractable, une sangle de maintien pour câble électrique et un rangement de la lance en position "parking" ou "transport", le nettoyeur haute pression à eau froide HD 6/15 C+ se démarque par son équipement astucieux. Léger et robuste, il est doté d'un habillage intégral antichoc qui le protège des dommages. Pour une grande résistance aux chocs et à la corrosion, il est équipé d'une pompe axiale à 3 pistons inox, d'une arrivée d'eau et d'une sortie haute pression en laiton. La poignée-pistolet EASY!Force permet de réduire totalement la force de recul et de diminuer les risques de troubles musculo-squelettiques privilégiant ainsi une utilisation confortable et un nettoyage sans effort. Avec le système EASY!Lock fiable et sécurisé, la connexion des accessoires est 5 fois plus rapide qu'avec un raccord vissé. Maniable et pratique, le nettoyeur haute pression à eau froide HD 6/15 C+ est l'appareil adéquat pour les milieux agricoles, artisanaux ou encore les collectivités.