HDS 7/12-4 M
Nettoyeur haute pression à eau chaude très simple d'utilisation de la gamme Medium avec pompe axiale robuste à 3 pistons, moteur électrique à 4 pôles refroidi à l'eau et 2 réservoirs à détergent.
Le nettoyeur haute pression à eau chaude monophasé HDS 7/12-4 M de Kärcher allie qualité de nettoyage maximale, ergonomie optimale et facilité d'utilisation, ce qui en fait l'appareil d'entrée parfait dans la gamme Medium. Des composants et des systèmes haut de gamme comme la pompe axiale robuste à 3 pistons en céramique, le moteur électrique lent à 4 pôles refroidi à l'eau, la technologie de brûleur optimisée et le mode eco!efficiency économique assurent également un fonctionnement sécurisé et rentable. Pour un travail à moindre effort, sans fatigue et ergonomique, l'équipement de série inclut en outre la poignée-pistolet haute pression innovante EASY!Force Advanced avec Servo Control et lance d'arrosage en acier inoxydable de 1 050 millimètres à technologie de buse brevetée. De plus, cet appareil de la gamme Medium s'illustre par 2 réservoirs à détergent, une commande intuitive à bouton unique, un rangement ergonomique des accessoires, les attaches rapides EASY!Lock permettant de gagner du temps et un concept de mobilité bien pensé. Un système de sécurité cohérent avec filtre à eau, soupapes de sécurité et flexible SDS offre en outre une protection fiable contre les dommages auHDS 7/12-4 M, particulièrement facile d'entretien.
Caractéristiques et avantages
Haute efficacitéLe mode eco!efficiency permet de travailler à une température économique de 60 °C tout en conservant un débit d'eau maximal. Les cycles du brûleur sont étudiés pour consommer 20 % de carburant en moins par rapport au mode pleine puissance.
De nombreux accessoires avec connexion rapide EASY!LockEASY!Force Advanced pour un travail sans fatigue et sans aucune force de maintien. La pression et la quantité d'eau se règlent directement sur la pompe. Lance rotative en acier inox de 1050 mm.
Rendement maximalTechnologie de brûleur « made in Germany » éprouvée et extrêmement efficace. Moteur électrique 4 pôles avec pompe axiale à 3 pistons. Moteur à refroidissement par eau, garantissant des performances élevées et une longue durée de vie.
Sécurité de fonctionnement
- Le filtre à eau facile d'accès protège la pompe contre les impuretés contenues dans l'eau.
- Des soupapes de sécurité et des dispositifs de protection contre le manque d'eau et de carburant garantissent l'usage et la pérénnité de la machine.
- Le système d'amortissement (SDS) compense les vibrations et les pics de pression dans le système à haute pression.
De nombreux rangements intégrés pour les accessoires.
- Rangement intégré pour l'ensemble des accessoires avec 2 crochets pour le flexible d'aspiration et le câble d'alimentation
- Rangement pour détergents et accessoires
Dosage précis du détergent
- Permutation aisée entre les réservoirs de détergent 1 et 2.
- Dosage précis du détergent avec fonction de rinçage
Facilité de déplacement
- Principe du"jogger" avec de grandes roues en caoutchouc et des roulettes pivotantes pour une maniabilité optimale.
- Pédale de basculement intégrée pour un franchissement sans effort des obstacles et des marches
- Guidon pour un transport et une maniabilité facilités.
Concept d'utilisation
- U n seul bouton pour piloter l'ensemble des fonctions.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'eau (l/h)
|350 - 700
|Pression de service (bar/MPa)
|30 - 120 / 3 - 12
|Pression maximum (bar)
|165
|Température (eau d’alimentation à 12 °C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Puissance raccordée (kW)
|3,4
|Consommation de fioul à puissance maximale (kg/h)
|4,6
|Consommation de fioul de la chaudière en mode eco!efficiency (kg/h)
|3,4
|Câble électrique (m)
|5
|Réservoir de combustible (l)
|25
|Poids (avec accessoires) (kg)
|151,2
|Poids avec emballage (kg)
|161,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1300 x 800 x 1140
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: Poignée EASY!Force Advanced
- Longueur du flexible haute pression: 10 m
- Type de flexible haute pression: Longue durée de vie
- Caractéristiques du flexible haute pression: DN 8, 315 bar
- Lance: 1050 mm
- Power buse
Équipement
- Fonction détergent: Réservoirs de 20 + 10 l
- ANTI!Twist
- Système anti twist
- Accès extérieur pour le remplissage des réservoirs de détergent, d'anticalcaire et de carburant.
- Arrêt de la pression
- 2 réservoirs de détergent
- Sécurité manque d'eau
Domaines d'utilisation
- Nettoyage de véhicules
- Nettoyage d'équipements et de machines
- Nettoyage d'ateliers
- Nettoyage d'espaces extérieurs
- Nettoyage de stations-service
- Nettoyage de façades
- Nettoyage de piscines
- Nettoyage de terrains de sport
- Nettoyage durant les processus de production
- Nettoyage des sites de production
Accessoires
Détergents
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