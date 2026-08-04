Le nettoyeur haute pression à eau chaude monophasé HDS 7/12-4 M de Kärcher allie qualité de nettoyage maximale, ergonomie optimale et facilité d'utilisation, ce qui en fait l'appareil d'entrée parfait dans la gamme Medium. Des composants et des systèmes haut de gamme comme la pompe axiale robuste à 3 pistons en céramique, le moteur électrique lent à 4 pôles refroidi à l'eau, la technologie de brûleur optimisée et le mode eco!efficiency économique assurent également un fonctionnement sécurisé et rentable. Pour un travail à moindre effort, sans fatigue et ergonomique, l'équipement de série inclut en outre la poignée-pistolet haute pression innovante EASY!Force Advanced avec Servo Control et lance d'arrosage en acier inoxydable de 1 050 millimètres à technologie de buse brevetée. De plus, cet appareil de la gamme Medium s'illustre par 2 réservoirs à détergent, une commande intuitive à bouton unique, un rangement ergonomique des accessoires, les attaches rapides EASY!Lock permettant de gagner du temps et un concept de mobilité bien pensé. Un système de sécurité cohérent avec filtre à eau, soupapes de sécurité et flexible SDS offre en outre une protection fiable contre les dommages auHDS 7/12-4 M, particulièrement facile d'entretien.