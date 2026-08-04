HD 6/15 M+
Le nettoyeur haute pression HD 6/15 M+ est équipée d'une pompe à décompression automatique pour une plus grande efficacité et longévité de l'appareil. Cette version dispose d'une rotabuse.
Le nettoyeur haute pression à eau froide mobile HD 6/15 M+ permet un travail efficace, ergonomique et en toute sécurité. La décompression automatique de la pompe en laiton nouvelle génération protège les composants contre les dommages. La poignée-pistolet EASY!Force permet une utilisation plus longue de l'appareil et réduit les TMS en supprimant totalement la force de recul. Les connexions rapides EASY!Lock offrent une manipulation jusqu'à 5 fois plus rapide des équipements. L'appareil fonctionne aussi bien en position verticale qu'horizontale pour une grande souplesse d'utilisation. Concernant la nouvelle pompe, la perte de charge a été réduite ainsi que la circulation de l'eau à l'intérieure de la pompe, augmentant la puissance de nettoyage d'environ 15%. Les accessoires sont toujours à portée de main grâce à de nombreux espaces de rangement. Enfin, ses grandes roues et son guidon de transport rétractable lui confèrent une excellente manoeuvrabilité.
Caractéristiques et avantages
Équipement haut de gammeLa décompression automatique est destinée à protéger les composants augmentant la durée de vie. Puissant moteur électrique à deux pôles, refroidi par air. Culasse en laiton de qualité supérieure.
Utilisation flexibleFonctionnement possible à la verticale et à l'horizontale. Stabilité maximale à l'horizontale, les roues ne touchant pas le sol.
Haute mobilitéLe guidon est rabattable via une simple pression sur un bouton, pour un appareil encore plus compacte et un gain de place. Facile à ranger dans les véhicules de service. Les possibilités de rangement intégrées réduisent les temps d'installation.
Rangement astucieux des accessoires
- Support de fixation du canon à mousse.
- Un embout EASY!Lock spécifique permet un rangement de la Powerbuse ou du nettoyeur de surfaces sur l'appareil.
- Compartiment de rangement pour la rotabuse.
Grande facilité d'entretien
- Accès facile à la culasse.
- Accès rapide au boîtier électrique en retirant simplement le capot.
- Grand filtre fin à eau, facile d'accès, pour protéger la pompe contre les particules de saleté présentes dans l'eau.
Travail rapide et sans effort
- Pistolet haute pression EASY!Force pour une utilisation sans fatigue.
- Connexions rapides EASY!Lock : durabilité et robustesse. 5 fois plus rapide qu'avec un raccord vissé.
Efficacité énergétique augmentée
- Pompe axiale trois pistons nouvellement développée, avec pertes de charge et de pression sensiblement réduites.
- Performance de nettoyage et efficacité énergétique augmentées de 20 %.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'eau (l/h)
|560
|Température d'alimentation (°C)
|60
|Pression de service (bar/MPa)
|150 / 15
|Pression maximum (bar/MPa)
|225 / 22,5
|Puissance raccordée (kW)
|3,1
|Câble électrique (m)
|5
|Arrivée d'eau
|3/4″
|Couleur
|Anthracite
|Poids (avec accessoires) (kg)
|30
|Poids avec emballage (kg)
|33,5
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|400 x 455 x 700
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: EASY!Force
- Lance: 840 mm
- Power buse
- Rotabuse
Équipement
- Longueur du flexible haute pression: 10 m
- Type de flexible haute pression: Qualité premium
- Arrêt de la pression
Videos
Domaines d'utilisation
- Idéal pour les entreprises du bâtiment, les artisans, les techniciens de surface et les services municipaux
Accessoires
Détergents
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