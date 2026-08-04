Le nettoyeur haute pression à eau froide mobile HD 6/15 M+ permet un travail efficace, ergonomique et en toute sécurité. La décompression automatique de la pompe en laiton nouvelle génération protège les composants contre les dommages. La poignée-pistolet EASY!Force permet une utilisation plus longue de l'appareil et réduit les TMS en supprimant totalement la force de recul. Les connexions rapides EASY!Lock offrent une manipulation jusqu'à 5 fois plus rapide des équipements. L'appareil fonctionne aussi bien en position verticale qu'horizontale pour une grande souplesse d'utilisation. Concernant la nouvelle pompe, la perte de charge a été réduite ainsi que la circulation de l'eau à l'intérieure de la pompe, augmentant la puissance de nettoyage d'environ 15%. Les accessoires sont toujours à portée de main grâce à de nombreux espaces de rangement. Enfin, ses grandes roues et son guidon de transport rétractable lui confèrent une excellente manoeuvrabilité.