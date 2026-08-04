HD 6/15 M Portable
Le HD 6/15 M Portable est un nettoyeur maniable et portatif, avec 150 bar de pression de travail et 600 l/h de débit d'eau. Il a été développé spécialement pour les peintres et ravaleurs de façades.
Notre nettoyeur haute pression à eau froide HD 6/15 M Portable est équipé d'une pompe axiale à 3 pistons avec une pression de travail pouvant atteindre 150 bar en pression de travail et 600 l/h de débit d'eau. Il correspond parfaitement à toutes ces exigences et s'utilise aussi bien à la verticale qu'à l'horizontale. Maniable et portatif, il est protégé par un châssis tubulaire. Il repose sur des pieds en caoutchouc qui évitent la transmission des vibrations à l'échafaudage et empêchent tous mouvements de l'appareil. Pour la protection de l'appareil, le moteur et le système électrique sont logés dans un boîtier protégé contre les projections d'eau tandis que la réduction automatique de la pression garantit des durées de vie élevées des composants haute pression ainsi que les accessoires. Un travail confortable est possible grâce à la poignée-pistolet EASY!Force qui utilise la force de réaction du jet haute pression pour réduire à zéro la force de maintien. La connexion rapide EASY!Lock permet une manipulation 5 fois plus rapide qu'avec les raccords classiques sans concessions en matière de robustesse et de longévité.
Caractéristiques et avantages
Durables et robustesRobuste châssis en acier tubulaire qui protège tous les composants. Le châssis tubulaire en acier permet également une fixation et un arrimage faciles de l'appareil dans un véhicule de service. Un châssis en plastique robuste protège de manière fiable la pompe des chocs et de l'encrassement.
Équipement haut de gammeLa décompression automatique est destinée à protéger les composants augmentant la durée de vie. Puissant moteur électrique à deux pôles, refroidi par air. Culasse en laiton de qualité supérieure.
Grande facilité d'entretienAccès facile à la culasse. Accès rapide au boîtier électrique en retirant simplement le capot. Grand filtre fin à eau, facile d'accès, pour protéger la pompe contre les particules de saleté présentes dans l'eau.
Travail rapide et sans effort
- Pistolet haute pression EASY!Force pour une utilisation sans fatigue.
- Connexions rapides EASY!Lock : durabilité et robustesse. 5 fois plus rapide qu'avec un raccord vissé.
Efficacité énergétique augmentée
- Pompe axiale trois pistons nouvellement développée, avec pertes de charge et de pression sensiblement réduites.
- Performance de nettoyage et efficacité énergétique augmentées de 20 %.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'eau (l/h)
|560
|Température d'alimentation (°C)
|60
|Pression de service (bar/MPa)
|150 / 15
|Pression maximum (bar/MPa)
|225 / 22,5
|Puissance raccordée (kW)
|3,1
|Câble électrique (m)
|5
|Arrivée d'eau
|3/4″
|Couleur
|Anthracite
|Poids (avec accessoires) (kg)
|28,4
|Poids avec emballage (kg)
|32
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|587 x 320 x 430
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: EASY!Force
- Lance: 840 mm
- Power buse
Équipement
- Longueur du flexible haute pression: 10 m
- Type de flexible haute pression: Qualité premium
- Arrêt de la pression
Domaines d'utilisation
- Idéal pour les entreprises du bâtiment, les artisans, les techniciens de surface et les services municipaux
Accessoires
Détergents
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