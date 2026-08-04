Notre nettoyeur haute pression à eau froide HD 6/15 M Portable est équipé d'une pompe axiale à 3 pistons avec une pression de travail pouvant atteindre 150 bar en pression de travail et 600 l/h de débit d'eau. Il correspond parfaitement à toutes ces exigences et s'utilise aussi bien à la verticale qu'à l'horizontale. Maniable et portatif, il est protégé par un châssis tubulaire. Il repose sur des pieds en caoutchouc qui évitent la transmission des vibrations à l'échafaudage et empêchent tous mouvements de l'appareil. Pour la protection de l'appareil, le moteur et le système électrique sont logés dans un boîtier protégé contre les projections d'eau tandis que la réduction automatique de la pression garantit des durées de vie élevées des composants haute pression ainsi que les accessoires. Un travail confortable est possible grâce à la poignée-pistolet EASY!Force qui utilise la force de réaction du jet haute pression pour réduire à zéro la force de maintien. La connexion rapide EASY!Lock permet une manipulation 5 fois plus rapide qu'avec les raccords classiques sans concessions en matière de robustesse et de longévité.