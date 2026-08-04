Le nettoyeur haute pression à eau chaude HDS 13/20 De Tr1 offre des pressions de 200 bar et dispose d'une extraordinaire mobilité, tout en étant autonome. La machine se caractérise par sa grande efficacité, sa fiabilité et sa facilité d'entretien. Elle est également simple et pratique à utiliser. Le HDS 13/20 De Tr1 peut être configuré selon les exigences et répond à toutes les attentes. La machine est idéale pour les applications les plus variées, par exemple dans la construction, l'industrie ou dans les collectivités.