La pompe axiale à trois pistons en acier inoxydable trempé nouvellement développée est le cœur du groupe motopompe haute performance HD 6/15 M PU à moteur à courant alternatif. Elle permet jusqu'à 20 % d'augmentation en efficacité énergétique et en performance de nettoyage, garantit une longue durée de vie et une pression de travail de 150 bars à moindre effort. Un filtre à eau fin intégré à des fins de protection de la pompe élimine de façon fiable les particules de saleté des eaux usées. Le système de décompression automatique protège aussi la pompe ainsi que les autres composants haute pression des éventuelles charges en mode veille. Par ailleurs, cet appareil de gamme standard est conçu pour une maintenance et une utilisation aisées, tous les composants importants étant facilement accessibles. Fonctionnement horizontal ou vertical : pour une fixation verticale au mur (ou horizontale en tant qu'appareil intégré), un ancrage trois points est disponible sur la face arrière de l'appareil.