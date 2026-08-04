HD 13/18-4 SXA Plus
Nettoyeur haute pression à eau froide HD 13/18-4 SXA Plus est fabriqué à partir de matériaux haut de gamme pour des performances maximales. Il est équipé d'un système d'assistance, d'un tambour enrouleur de flexible automatique et d'une rotabuse Vibrasoft.
Le nettoyeur haute pression à eau froide HD 13/18-4 SXA Plus a été conçu pour répondre aux exigences les plus poussées en matière d'ergonomie et de qualité. La poignée-pistolet haute pression EASY!Force Advanced réduit à zéro l'effort de maintien. La pression et la quantité d'eau peuvent être ajustées via le réglage Servo Control entre la lance et la poignée-pistolet. Ainsi, une réduction de la pression est possible pour les supports délicats, sans changement de buse ni réglage sur l'appareil. La rotabuse Vibrasoft atténue le bruit et les vibrations. Les systèmes d'assistance et l'indication de l'état à LED permettent à l'opérateur de gérer l'appareil. Cet appareil de la gamme Super se distingue par sa finition irréprochable et ses matériaux haut de gamme. Au cœur de l'appareil se trouve une pompe à plateau oscillant robuste, dotée de pistons en acier inoxydable à revêtement céramique et d'une culasse en laiton. Le moteur à 4 pôles, à faible vitesse, refroidit à l'eau et à l'air, est durable et performant. Des entretoises de châssis en aluminium intégrées forment un châssis léger, adapté au chargement par grue. Le concept vertical avec le groupe moteur et la pompe garantit un design compact et mobile. En outre, l'équipement comprend un flexible haute pression Ultra Guard à revêtement en Teflon® et de nombreux rangements pour les accessoires ainsi qu'un tambour enrouleur de flexible automatique pour l'enroulement et le déroulement jusqu'à 45°, même sous pression.
Caractéristiques et avantages
Enrouleur de flexible automatiqueEnroulement et déroulement automatiques jusqu'à un angle de 45°, même sous pression. Flexible haute pression Ultra Guard anti rayures et lisse à revêtement Teflon®. Temps d'installation jusqu'à deux fois plus rapides.
Conception compacte basée sur la disposition verticale du moteur et de la pompeFaible encombrement et proportions peu encombrantes. Facile à manœuvrer et à transporter. Stabilité maximale garantissant une assise stable de la machine.
Moteur 4 pôles à faible vitesse avec système de refroidissement air-eau, pompe robuste avec pistons en acier inoxydable et culasse en laitonLongue durée de vie et frais de maintenance réduits. Puissance et efficacité élevées. Avec fonction d'aspiration et température de l'eau jusqu'à 60 °C.
Vibrasoft Dirt Blaster ergonomique
- Réduction des vibrations jusqu'à 30 %.
- Réduction du volume et du niveau sonore.
- La buse rotative facilite les tâches de nettoyage les plus difficiles.
Le concept de service intelligemment conçu facilite les opérations rapides sur site
- Tête de pompe pivotante.
- Affichage pratique du niveau de remplissage d'huile et orifice de vidange d'huile intégrés au châssis.
- Construction modulaire, comprenant la pompe, le moteur et l'armoire de commande.
Systèmes d'assistance et affichage de l'état par LED
- Surveillance électronique.
- Coupure automatique en cas de surtension ou de sous-tension.
- Coupure en cas de fuite ou de défaillance.
De nombreux accessoires avec connexion rapide EASY!Lock
- La pression et le débit d'eau se règlent directement via le Servo Control situé entre la lance et la poignée-pistolet.
- EASY!Force Advanced pour un travail sans fatigue et sans aucune force de maintien.
- Lance rotative en acier inox de 1050 mm.
De nombreux rangements intégrés pour les accessoires.
- Compartiment de rangement.
- Crochets réglables, par exemple pour ranger la deuxième lance ou le câble électrique.
- Rangement pour le tuyau haute pression.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|376 - 424
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'eau (l/h)
|700 - 1300
|Température d'alimentation (°C)
|60
|Pression de service (bar)
|50 - 180
|Pression maximum (bar)
|250
|Puissance raccordée (kW)
|8,8
|Câble électrique (m)
|5
|Taille de buse
|075
|Arrivée d'eau
|1″
|Couleur
|Anthracite
|Poids (avec accessoires) (kg)
|81,9
|Poids avec emballage (kg)
|90,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|607 x 518 x 1063
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: Poignée EASY!Force Advanced
- Poignée-pistolet avec revêtement souple élastomère pour le confort
- Longueur du flexible haute pression: 20 m
- Type de flexible haute pression: Ultra Guard
- Lance: 1050 mm
- Power buse
- Rotabuse
- Servo control
Équipement
- Moteur 4 pôles triphasé, avec refroidissement par air et par eau
- Pompe axiale à 3 pistons: Avec pistons inox
- Arrêt de la pression
- Filtre fin intégré pour l'eau
- Protection électronique du moteur avec affichage LED
- Indicateur de niveau d'huile
- Entrée d'eau en laiton
Videos
Domaines d'utilisation
- Nettoyage des tracteurs, des machines et des accessoires dans l'agriculture
- Nettoyage de machines et d'équipements sur les chantiers, tels que les bétonnières, les échafaudages, les chargeurs sur roues, les pelleteuses ou les pompes à béton
- Nettoyage des machines dans l'industrie, comme dans les ateliers de peinture, la production alimentaire ou l'industrie manufacturière.
- le nettoyage de véhicules dans le secteur des transports, tels que les camions, les bateaux, les avions ou les bus
- Nettoyage des espaces municipaux tels que les places publiques, les allées, les fontaines ou les parkings.
Accessoires
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