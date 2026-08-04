Nettoyeur haute pression mobile à courant alternatif HD 6/15 MX avec commande par pressostat, dévidoir intégré pour une manipulation aisée du flexible haute pression et nombreux supports et systèmes de rangement pour les divers accessoires. Une pompe axiale robuste à trois pistons nouvellement développée avec culasse laiton garantit à cet appareil facile à manier et à ranger une longue durée de vie et améliore la consommation énergétique ainsi que la performance de nettoyage d'environ 20 %. Le pistolet haute pression EASY!Force, qui s'appuie sur la force de réaction du jet haute pression pour réduire à zéro la force de maintien nécessaire, et le système de fixation rapide EASY!Lock, garant d'une manipulation cinq fois plus rapide comparativement aux raccords classiques sans perte de robustesse ni de longévité, permettent un travail sans fatigue ainsi qu'un montage/démontage rapide. Le système de décompression automatique protège de façon efficace et fiable les composants haute pression des charges en mode veille. La pompe haute pression et les composants électroniques sont facilement accessibles sur cet appareil pensé pour la maintenance.