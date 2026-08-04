HD 6/15 MX Plus
Nettoyeur haute pression compact HD 6/15 MX à moteur à courant alternatif, tambour-enrouleur pour une manipulation aisée du flexible haute pression, pression de travail 150 bars et décompression automatique.
Nettoyeur haute pression mobile à courant alternatif HD 6/15 MX avec commande par pressostat, dévidoir intégré pour une manipulation aisée du flexible haute pression et nombreux supports et systèmes de rangement pour les divers accessoires. Une pompe axiale robuste à trois pistons nouvellement développée avec culasse laiton garantit à cet appareil facile à manier et à ranger une longue durée de vie et améliore la consommation énergétique ainsi que la performance de nettoyage d'environ 20 %. Le pistolet haute pression EASY!Force, qui s'appuie sur la force de réaction du jet haute pression pour réduire à zéro la force de maintien nécessaire, et le système de fixation rapide EASY!Lock, garant d'une manipulation cinq fois plus rapide comparativement aux raccords classiques sans perte de robustesse ni de longévité, permettent un travail sans fatigue ainsi qu'un montage/démontage rapide. Le système de décompression automatique protège de façon efficace et fiable les composants haute pression des charges en mode veille. La pompe haute pression et les composants électroniques sont facilement accessibles sur cet appareil pensé pour la maintenance.
Caractéristiques et avantages
Équipement haut de gammeLa décompression automatique est destinée à protéger les composants augmentant la durée de vie. Puissant moteur électrique à deux pôles, refroidi par air. Culasse en laiton de qualité supérieure.
Utilisation flexibleFonctionnement possible à la verticale et à l'horizontale. Stabilité maximale à l'horizontale, les roues ne touchant pas le sol.
Haute mobilitéLe guidon est rabattable via une simple pression sur un bouton, pour un appareil encore plus compacte et un gain de place. Facile à ranger dans les véhicules de service. Les possibilités de rangement intégrées réduisent les temps d'installation.
Rangement astucieux des accessoires
- Support de fixation du canon à mousse.
- Un embout EASY!Lock spécifique permet un rangement de la Powerbuse ou du nettoyeur de surfaces sur l'appareil.
- Compartiment de rangement pour la rotabuse.
Grande facilité d'entretien
- Accès facile à la culasse.
- Accès rapide au boîtier électrique en retirant simplement le capot.
- Grand filtre fin à eau, facile d'accès, pour protéger la pompe contre les particules de saleté présentes dans l'eau.
Travail rapide et sans effort
- Pistolet haute pression EASY!Force pour une utilisation sans fatigue.
- Connexions rapides EASY!Lock : durabilité et robustesse. 5 fois plus rapide qu'avec un raccord vissé.
Efficacité énergétique augmentée
- Pompe axiale trois pistons nouvellement développée, avec pertes de charge et de pression sensiblement réduites.
- Performance de nettoyage et efficacité énergétique augmentées de 20 %.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'eau (l/h)
|560
|Température d'alimentation (°C)
|60
|Pression de service (bar/MPa)
|150 / 15
|Pression maximum (bar/MPa)
|225 / 22,5
|Puissance raccordée (kW)
|3,1
|Câble électrique (m)
|5
|Arrivée d'eau
|3/4″
|Couleur
|Anthracite
|Poids (avec accessoires) (kg)
|31,8
|Poids avec emballage (kg)
|35,9
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|400 x 455 x 966
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: EASY!Force
- Lance: 840 mm
- Power buse
- Rotabuse
Équipement
- Longueur du flexible haute pression: 15 m
- Type de flexible haute pression: Qualité premium
- Tambour-enrouleur intégré pour flexible haute pression
- Arrêt de la pression
Videos
Domaines d'utilisation
- Idéal pour les entreprises du bâtiment, les artisans, les techniciens de surface et les services municipaux
Accessoires
Détergents
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