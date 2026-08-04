Doté d'un tambour enrouleur automatique en série qui lui permet une manipulation confortable du flexible haute pression, le nettoyeur haute pression HD 6/15 MXA+ est un outil compact, mobile et facile à manoeuvrer. Sa pompe axiale robuste à 3 pistons est équipée d'une culasse en laiton offrant une grande longévité à l'appareil. La décompression automatique de la pompe et des accessoires protège tous les composants de l'appareil. Il est équipé d'un grand filtre à eau en entrée de pompe. Il possède de nombreuses possibilités de rangement pour les accessoires. Un travail sans fatigue est garanti par la poignée-pistolet haute pression EASY!Force qui supprime la force de recul du jet haute pression. Les raccords EASY!Lock offrent un gain de temps au montage et démontage des équipements et permettent de changer d'accessoire 5 fois plus vite qu'avec des raccords filetés traditionnels, sans pour autant perdre en robustesse et en longévité. La pompe haute pression et les composants électroniques sont facilement accessibles pour une facilité de maintenance optimale. Il est utilisable à l'horizontale et à la verticale.