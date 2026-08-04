HD 6/15 MXA Plus
Le nettoyeur haute pression HD 6/15 MXA+ est équipé d'un tambour-enrouleur automatique pour une manipulation confortable du flexible haute pression. Il a une pression pression de service de 150 bars.
Doté d'un tambour enrouleur automatique en série qui lui permet une manipulation confortable du flexible haute pression, le nettoyeur haute pression HD 6/15 MXA+ est un outil compact, mobile et facile à manoeuvrer. Sa pompe axiale robuste à 3 pistons est équipée d'une culasse en laiton offrant une grande longévité à l'appareil. La décompression automatique de la pompe et des accessoires protège tous les composants de l'appareil. Il est équipé d'un grand filtre à eau en entrée de pompe. Il possède de nombreuses possibilités de rangement pour les accessoires. Un travail sans fatigue est garanti par la poignée-pistolet haute pression EASY!Force qui supprime la force de recul du jet haute pression. Les raccords EASY!Lock offrent un gain de temps au montage et démontage des équipements et permettent de changer d'accessoire 5 fois plus vite qu'avec des raccords filetés traditionnels, sans pour autant perdre en robustesse et en longévité. La pompe haute pression et les composants électroniques sont facilement accessibles pour une facilité de maintenance optimale. Il est utilisable à l'horizontale et à la verticale.
Caractéristiques et avantages
Dévidoir automatique actionné par ressort
- Confort maximal lors de la manipulation du flexible haute pression.
- Permet de travailler avec un grand rayon d'action et de ranger le flexible en un tour de main.
- Évite les risques de trébuchement et augmente ainsi la sécurité.
Pied supplémentaire
- Augmente la surface d'appui de l'appareil.
- Accroît la stabilité au renversement pendant le fonctionnement stationnaire.
Équipement haut de gamme
- La décompression automatique est destinée à protéger les composants augmentant la durée de vie.
- Puissant moteur électrique à deux pôles, refroidi par air.
- Culasse en laiton de qualité supérieure.
Rangement astucieux des accessoires
- Support de fixation du canon à mousse.
- Un embout EASY!Lock spécifique permet un rangement de la Powerbuse ou du nettoyeur de surfaces sur l'appareil.
- Compartiment de rangement pour la rotabuse.
Haute mobilité
- Le guidon est rabattable via une simple pression sur un bouton, pour un appareil encore plus compacte et un gain de place.
- Facile à ranger dans les véhicules de service.
- Les possibilités de rangement intégrées réduisent les temps d'installation.
Utilisation flexible
- Fonctionnement possible à la verticale et à l'horizontale.
- Stabilité maximale à l'horizontale, les roues ne touchant pas le sol.
Grande facilité d'entretien
- Accès facile à la culasse.
- Accès rapide au boîtier électrique en retirant simplement le capot.
- Grand filtre fin à eau, facile d'accès, pour protéger la pompe contre les particules de saleté présentes dans l'eau.
Travail rapide et sans effort
- Pistolet haute pression EASY!Force pour une utilisation sans fatigue.
- Connexions rapides EASY!Lock : durabilité et robustesse. 5 fois plus rapide qu'avec un raccord vissé.
Efficacité énergétique augmentée
- Pompe axiale trois pistons nouvellement développée, avec pertes de charge et de pression sensiblement réduites.
- Performance de nettoyage et efficacité énergétique augmentées de 20 %.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'eau (l/h)
|560
|Température d'alimentation (°C)
|60
|Pression de service (bar/MPa)
|150 / 15
|Pression maximum (bar/MPa)
|225 / 22,5
|Puissance raccordée (kW)
|3,1
|Câble électrique (m)
|5
|Arrivée d'eau
|3/4″
|Couleur
|Anthracite
|Poids (avec accessoires) (kg)
|35,1
|Poids avec emballage (kg)
|39
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|400 x 455 x 966
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: EASY!Force
- Lance: 840 mm
- Power buse
- Rotabuse
Équipement
- Longueur du flexible haute pression: 15 m
- Type de flexible haute pression: Flex
- Tambour-enrouleur intégré pour flexible haute pression
- ANTI!Twist
- Arrêt de la pression
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Domaines d'utilisation
- Idéal pour les entreprises du bâtiment, les artisans, les techniciens de surface et les services municipaux
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