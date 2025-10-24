Générateurs d’eau chaude mobiles

C'est un simple fait : l'eau chaude possède un pouvoir nettoyant supérieur à l'eau froide. Nous recommandons l'acquisition de notre générateur d'eau chaude à tous ceux qui ont besoin de cet avantage supplémentaire de temps à autre dans leur travail quotidien, comme une sorte de mise à niveau économique du nettoyeur haute pression à eau froide existant. Il se raccorde simplement et facilement à la sortie du nettoyeur haute pression et délivre de l'eau chaude jusqu'à 80 °C. Efficacité élevée et émissions réduites. Pour des résultats de nettoyage optimisés en cas de saleté particulièrement incrustée.