Pièces

Dans la production industrielle, des millions de pièces ont besoin d’être nettoyées chaque jour. Dans ce domaine, l’efficacité du nettoyage, la protection des surfaces traitées et l’absence de résidus constituent de véritables enjeux. Pour ce faire, Kärcher a mis au point des détergents spéciaux, particulièrement performants, qui permettent d’obtenir des résultats de nettoyage de qualité tant dans les laveuses de pièces automatiques que dans les laveuses de pièces biologiques. Les détergents pour laveuses de pièces Kärcher PC Bio 10 et PC Bio 20 ont à ce titre reçu le prix « Automechanika Award ». Toutes les détergents Kärcher pour laveuses de pièces sont garantis sans NTA, ni solvant, ni Composé Organique Volatile (COV).