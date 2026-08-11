Eau
Kärcher propose des produits chimiques adéquats pour le traitement de l’eau qui permettent d'assurer un fonctionnement durable des machines. Ces produits ont fait leurs preuves au fil des années et sont optimisés en fonction de leur utilisation et du type d’installation.
Recyclage des eaux usées
Kärcher propose les produits chimiques de traitement des eaux garantissant un fonctionnement durable et sûr des installations, assorti de bons résultats de traitement. Les produits de la marque aident à la formation de flocons qui peuvent être filtrés facilement, réduisant ainsi la charge bactérienne de l'eau traitée.
Traitement de l'eau potable
Les détergents Kärcher sont utilisés lors du processus de traitement de l'eau dans les installations WPC. Ils améliorent la qualité de l'eau, rallongent la durée de vie des membranes et évitent toute contamination bactériologique de l'eau traitée.