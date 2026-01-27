Surface

Tous les détergents manuels Kärcher ont été spécialement conçus pour répondre aux exigences des services de nettoyage. Ils éliminent efficacement et rapidement toutes les salissures, sans attaquer les surfaces. Désormais, de bonnes performances en matière de nettoyage ne suffisent plus. Pour répondre aux attentes des professionnels du nettoyage, il convient de leur proposer bien plus : un parfum agréable, le respect de l’environnement, un dosage fiable et une manipulation aisée, sans oublier l’ergonomie des bouteilles.