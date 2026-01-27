Sol
Les détergents Kärcher de la gamme FloorPro sont très efficaces et vous permettent d'obtenir des résultats impeccables sans effort et en peu de temps. Dans les solutions de nettoyage Kärcher, machines, accessoires et détergents ne font qu’un. Ils vous assurent un travail plus rapide, plus facile et plus confortable. De plus, le matériel comme les surfaces bénéficient d’une protection optimale.
Détachage
Les détergents Kärcher de la gamme FloorPro sont très efficaces et vous permettent d'obtenir des résultats impeccables sans effort et en peu de temps. Dans les solutions de nettoyage Kärcher, machines, accessoires et détergents ne font qu’un. Ils vous assurent un travail plus rapide, plus facile et plus confortable. De plus, le matériel comme les surfaces bénéficient d’une protection optimale.
Nettoyage quotidien
Destinés à une utilisation universelle, ces détergents sont parfaits pour le nettoyage manuel et mécanique des sols et des surfaces de tous types. Très économiques et peu moussants, ils assurent un nettoyage sans trace, éliminent de manière fiable les taches de graisse, d'huile et de matières minérales. Ils permettent un séchage rapide.
Nettoyage d'entretien
Puissant ; pour l'entretien de tous les sols durs et élastiques résistants à l'eau ; peu moussant ; séchage sans traces ; action nettoyante ; film de protection antidérapant et antipoussière ; polissage simple ; résistance à l'usure ; surface brillante
Nettoyage intermédiaire / Spray Cleaner
Détergents permettant le nettoyage et l'entretien avec un seul produit. Ils éliminent les empreintes de talons et les traces de pas et laissent un film de protection antidérapant, antipoussière et résistant à l'usure. Haut pouvoir couvrant.
Détergents basiques
Détergents puissants hautement efficaces pour saletés tenaces. Ils éliminent même les traces résistantes et la cire. Ils sont peu moussants, écologiques et dotés d'une note parfumée fraîche.
Détergents
Détergent pour l'entretien et la protection des revêtements de sol durs et souples. Pouvoir couvrant, adhérence, propriétés antidérapantes et anti-usure remarquables.