Sol

Les détergents Kärcher de la gamme FloorPro sont très efficaces et vous permettent d'obtenir des résultats impeccables sans effort et en peu de temps. Dans les solutions de nettoyage Kärcher, machines, accessoires et détergents ne font qu’un. Ils vous assurent un travail plus rapide, plus facile et plus confortable. De plus, le matériel comme les surfaces bénéficient d’une protection optimale.