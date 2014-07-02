L’efficacité du nettoyage par cryogénie repose sur 3 facteurs principaux. Premier facteur, le nettoyage par l’énergie mécanique : les cristaux de glace arrivent sur la surface de l’objet à nettoyer. Second facteur, le nettoyage par l’énergie thermique : le refroidissement brusque de la couche de saletés sous l’effet des cristaux de glace provoque un choc thermique et de petites fissures. Troisième facteur, le nettoyage par sublimation : les cristaux de glace pénètrent dans les fissures provoquées dans la couche de saleté et y explosent. Le passage de l’état solide à l’état gazeux provoque l’enlèvement de la couche souillée. De cette façon, le nettoyage par cryogénie ne nécessite pas de démontage de machines et permet donc de réduire le temps d’immobilisation. Ce principe de nettoyage n’use pas les supports.