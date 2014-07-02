IB 15/120
Le nettoyeur cryogénique IB 15/120 permet un nettoyage sans eau, sans détergent et sans résidus. Ce nettoyeur élimine parfaitement les agents de démoulage, les résidus de silicone…
L’efficacité du nettoyage par cryogénie repose sur 3 facteurs principaux. Premier facteur, le nettoyage par l’énergie mécanique : les cristaux de glace arrivent sur la surface de l’objet à nettoyer. Second facteur, le nettoyage par l’énergie thermique : le refroidissement brusque de la couche de saletés sous l’effet des cristaux de glace provoque un choc thermique et de petites fissures. Troisième facteur, le nettoyage par sublimation : les cristaux de glace pénètrent dans les fissures provoquées dans la couche de saleté et y explosent. Le passage de l’état solide à l’état gazeux provoque l’enlèvement de la couche souillée. De cette façon, le nettoyage par cryogénie ne nécessite pas de démontage de machines et permet donc de réduire le temps d’immobilisation. Ce principe de nettoyage n’use pas les supports.
Caractéristiques et avantages
Coffret à buses pratiqueBuses et outils toujours à portée de main sur la machine. Le coffret à buses est protégé contre l’encrassement et se trouve sur le côté de la machine.
Grande mobilitéLa machine est parfaitement équilibrée et se manœuvre très facilement même sur terrains accidentés Les poignées situées à l’avant et à l’arrière de la machine permettent de franchir sans peine les marches d’escaliers.
Vidange automatique de la neige résiduelleLa vidange du réservoir de neige carbonique résiduelle s'effectue par la simple pression d'un bouton et évite que la machine ne gèle une fois le travail effectué. La machine ne gèle pas
Réservoir de carboglace en composite renforcé à la fibre de verre
- Isolation optimale de la glace
- Pas de condensation
- La machine ne gèle pas
Débit d'air efficace
- La neige carbonique est transportée de la machine à la buse sans être endommagée.
- Haut rendement de nettoyage
Avec enrouleur de câble de mise à la terre
- Mise à la terre aisée
- Utilisateur protégé
- Jet amélioré
Séparateur d'huile et d'eau intégré
- Pas de givrage de l'appareil.
Support de pistolet pratique
- Pistolet parfaitement rangé
- Position idéale (ex: pour changer les buses)
Compartiment intégré pour buses et outils
- Tout à portée de main directement sur la machine
Spécifications
Données techniques
|Puissance de raccordement (kW)
|0,6
|Raccordement en air comprimé
|Accouplement à griffes (DIN 3238)
|Habillage / Châssis
|Acier inoxydable (1.4301)
|Longueur du câble (m)
|7
|Pression d'air (bar/MPa)
|2 - 16 / 0,2 - 1,6
|Qualité de l'air
|Sec et sans huile
|Débit d'air (m³/min)
|2 - 12
|Niveau sonore (dB (A))
|125
|Capacité de production de glace solidifiée (kg)
|40
|Pellets de glace carbonique (diamètre) (mm)
|3
|Consommation de glace carbonique (kg/h)
|30 - 120
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Voltage (V)
|220 - 240
|Poids sans accessoires (kg)
|91
|Poids (avec accessoires) (kg)
|101,5
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1000 x 800 x 1300
Inclus dans la livraison
- Coffret de buses avec garniture en mousse
- Graisse spéciale pour lubrifier le filetage des buses
- Buse à jet plat
- Élément de buse à jet plat: 8 mm
- Clé plate (pour changer de buse): 2 Pièce(s)
- Buse à jet crayon, grand modèle
- Flexible pour Ice Blaster, avec câble de commande électrique et raccords rapides
- Poignée pistolet de tir (ergonomique et sure)
Équipement
- Interrupteur "Uniquement air" ou "Glace carbonique et air" sur le pistolet
- Commande électronique
- Avec enrouleur du fil de mise à la terre
- Séparateur d'huile et d'eau
Domaines d'utilisation
- Nettoyage des moules et des outils de moulage
- Nettoyage des pièces en plastique
- Nettoyage des outils de forgeage
- Nettoyage des systèmes de remplissage et de mélange de plantes
- Nettoyage des convoyeurs, transports et systèmes de manutention
- Nettoyage des fours
- Nettoyage des presses d'imprimerie et des alentours
- Nettoyage des machines de traitement du bois
- Nettoyage des générateurs, des turbines, des armoires électriques et échangeurs de chaleur