ASPIRATEUR POUSSIÈRES
Aucune chance pour la poussière.
Nos aspirateurs poussières Kärcher, à la pointe de la technologie, marquent des points dans la chasse à la saleté et la poussière. Ils sont idéals pour les hôtels, les bureaux, les commerces de détail et pour les agents d’entretien des entreprises de propreté. Ces appareils compacts et silencieux y sont utilisés en permanence pour le nettoyage et l’entretien quotidien.
Aspirateurs poussières
Durable, ergonomique et ultra silencieuse : la nouvelle gamme T-Range est constituée à 45 % de matières recyclées* et offre non seulement une puissance d'aspiration exceptionnelle, mais aussi un travail ergonomique et un niveau sonore très faible. Les aspirateurs poussières T 7/1 Adv Classic et T 11/1 Classic Adv Re!Plast offrent une puissance d'aspiration exceptionnelle sur les moquettes et les surfaces dures, associée à un fonctionnement silencieux. Avec 60 % de matières recyclées, le T 11/1 Classic Adv Re!Plast est particulièrement durable. Les appareils sont tous deux conçus pour durer, robustes et affichent un bon rapport qualité-prix. Les deux modèles sont dotés de câbles d'alimentation à fiche pour un remplacement facile. * toutes les pièces en plastique, à l'exception des accessoires.
Aspiro-brosseurs
Grâce à leur technique de brossage, les aspiro-brosseurs Kärcher permettent un nettoyage en profondeur des tapis et des moquettes.
Aspirateur poussières à batterie
Flexibilité sans fil, puissance élevée de nettoyage, meilleure productivité et en plus particulièrement silencieux : les nouveaux aspirateurs à batterie de la plateforme Battery Power+ de Kärcher avec mode eco!efficiency à économie d'énergie.
Balais électriques
Silencieux, le balai électrique Kärcher excelle dans le nettoyage intermédiaire discret et rapide. Le remplacement des balais s'effectue sans outils et la batterie Li-Ion est facile à enlever.
Product Finder Aspirateurs poussières Professional
Choisissez l'Aspirateur Professional qui convient à vos besoins grâce au Product Finder ! Aspirateurs poussières, aspiro-brosseurs pour moquettes, aspirateurs à batterie ou balais électriques : notre gamme Professional offre une multitude de possibilités.
Trouver des équipements variés en un clin d'œil.
Nous vous ferons découvrir en un tour de main l'appareil Kärcher Professional optimal pour votre tâche de nettoyage concrète.
Aspirateurs poussières : polyvalents et solides pour une utilisation quotidienne
Les aspirateurs poussières Kärcher sont utilisés en permanence dans les hôtels, les bureaux, les commerces de détail par les agents d’entretien des entreprises de propreté. Ils éliminent toutes les salissures sèches courantes comme la poussière volante, les moutons de poussière ou les cheveux. Nos aspirateurs professionnels vous aident à effectuer le nettoyage d’entretien quotidien de manière économique grâce à une technique sophistiquée et une qualité élevée. Compacts et silencieux, ils vous permettent d’effectuer facilement des tâches de nettoyage variées. Ces appareils séduisent grâce à leur performance élevée et leur flexibilité. Ils sont également alimentés par batterie. De cette manière, il devient aisé de réaliser un nettoyage ciblé ou intégral, dans des zones sensibles au bruit, ainsi que sur divers revêtements, sur des surfaces de faible hauteur et difficiles d'accès. Les aspirateurs poussières sont également utilisés pour dépoussiérer les lampes, les meubles ou les murs.
Quelle est la particularité des aspirateurs poussières de Kärcher ?
Lors du développement de nos aspirateurs poussières, nous veillons à ce que ces derniers soient faciles à utiliser, à entretenir et dotés d’accessoires ergonomiques. Les appareils sont silencieux, légers et faciles à utiliser, avec une puissance d’aspiration élevée et une turbine d’aspiration efficace. Certains appareils sont dotés d’un filtre HEPA permettant de garantir un niveau élevé de filtration des poussières.
Les aspects techniques
Les aspirateurs poussières de Kärcher utilisent l’air aspiré pour refroidir le moteur. Ainsi, ils sont efficaces sur le plan énergétique. De plus, ils sont si légers, compacts et silencieux que leur utilisation est optimale, même en présence de public.
La pièce maîtresse : la turbine d’aspiration EC
Le moteur EC est un moteur à courant continu avec un onduleur électrique et possède des avantages importants par rapport aux moteurs classiques. L’avantage le plus important est sa durée de vie particulièrement longue. Le moteur ne possède pas de balais de charbon et démarre sans étincelle. Il est adapté au travail en équipe avec de longs intervalles de travail. La commande intégrée permet de régler la vitesse en continu et d’adapter la puissance d’aspiration en conséquence.
Aspirateurs poussières à batterie : plus rapides, plus flexibles et plus sûrs
Flexibilité sans fil, puissance de nettoyage performante et silencieuse : les nouveaux aspirateurs poussières à batterie Power + de Kärcher possèdent un mode d’économie d’énergie eco!efficiency.En savoir plus
Cages d’escalier
Les prises de courant y sont généralement rares, ainsi dénués de câble électrique, les aspirateurs à batterie sont idéals pour le nettoyage de ces zones. Il suffit de traverser toute la cage d’escalier pour tout nettoyer.
Les aspirateurs à batterie permettent de gagner jusqu’à 35% du temps.
Avion
Il ne reste pas beaucoup de temps avant que les passagers embarquent à bord. Le nettoyage intermédiaire est beaucoup plus rapide qu’avec un appareil à câble qui engendre une manipulation difficile.
Les aspirateurs à batterie permettent de gagner jusqu’à 50% du temps.
Théâtre/Cinéma
Les rangées de sièges et les escaliers sont nettoyés rapidement et facilement, sans avoir à brancher de câble ni à parcourir une longue distance entre la prise et l’aspirateur.
Les aspirateurs à batterie permettent de gagner jusqu’à 40% du temps.
Salles de réunion avec chaises
Avec un aspirateur à batterie, il est possible d’aspirer sans interruption, sans avoir besoin de déplacer le câble ou qu’il s’emmêle.
Les aspirateurs à batterie permettent de gagner jusqu’à 30% du temps.
Entrées et lobbys d’hôtels
Il y a beaucoup de clients et de meubles, mais également beaucoup de saleté. Il n’est pas seulement nécessaire de se déplacer jusqu’à la prochaine prise dans les grandes pièces. Les aspirateurs à batterie évitent également d’enrouler les câbles autour du mobilier et de créer des risques de chute pour les clients.
Les aspirateurs à batterie permettent de gagner jusqu’à 15% du temps.
Transports publics
Les agents d’entretien ont généralement besoin de sources d’énergie externes et de rallonges électriques dans les bus et les trains. Les aspirateurs à batterie permettent de nettoyer les espaces restreints de manière beaucoup plus simple et efficace.
Les aspirateurs à batterie permettent de gagner jusqu’à 25% du temps.
Espaces de bureaux
Passer l’aspirateur devient un parcours du combattant, surtout dans les grands espaces de bureaux. L’absence de câble offre un gain de temps considérable, cela permet d’éviter de s'accrocher aux meubles.
Les aspirateurs à batterie permettent de gagner jusqu’à 25% du temps.
La solution d'aspiration pour les sols durs, les moquettes ou les tapis
Léger et performant
L'aspirateur T 11/1 HEPA Classic a la fois simple et performant.
Léger, doté d’un réservoir de 10 litres,d’un filtre HEPA 14, il est très robuste et possède une excellente performance de nettoyage, lui permettant de répondre à toutes les exigences professionnel d’utilisateurs exigeants.
Ses principaux avantages sont :
- Extremement léger avec son poids de 4,2 kg.
- Filtration très performante grâce au filtre HEPA 14 qui convient aux normes de sécurité les plus élevées dans les zones sensibles en matière d'hygiène.
- Faible niveau sonore (62 dB(A)).
Bien aspirer signifie bien filtrer.
La poussière, la saleté, les microbes, les poussières fines et les allergènes nous accompagnent au quotidien et polluent également l’air ambiant dans des bâtiments publics comme les bureaux, les hôtels, les hôpitaux, les cabinets médicaux ou les écoles. Les maladies respiratoires en sont souvent la conséquence à long terme.
Les aspirateurs eau et poussières de Kärcher possèdent une technique de filtration différenciée. Les divers types de construction ont besoin de différents types de filtration en fonction des matériaux. Les différents filtres sont les suivants : le panier filtre permanent, le sac filtrant non-tissé, le filtre de protection moteur et le filtre HEPA. Tous les aspirateurs professionnels eau et poussières de Kärcher possèdent un filtre de protection du moteur qui protège la turbine d’aspiration des poussières fines. Un filtre d’évacuation permet de purifier l’air qui s’échappe et d’atténuer le volume sonore. Il est possible d’utiliser en option le filtre d’évacuation HEPA sur de nombreux modèles.
Filtre HEPA-14 : la solution hygiénique pour un air ambiant propre
Les filtres HEPA-14 de Kärcher aident à filtrer durablement les aérosols les plus fins de l’air dans les pièces fermées et à se débarrasser des particules nocives. Installés sur les aspirateurs poussières de Kärcher, ils purifient l’air ambiant de manière efficace et fiable.En savoir plus
eco!efficiency : jusqu’à 30% d’économie d’énergie pour une performance optimale
Pour préserver l’environnement et réduire les coûts, Kärcher propose un niveau eco!efficiency ou une variante sur de nombreux appareils.
L’ambition de eco!efficiency est de développer un appareil à faible consommation d’énergie qui n’a rien à envier aux performances de nettoyage d’un aspirateur traditionnel. Nous y parvenons grâce à un ventilateur d’aspiration de 500 watts spécialement conçu et à une minimisation des résistances de frottement internes de l’appareil et des accessoires.
Avantages :
- Performance de nettoyage comparable aux modèles standards
- Durée de vie plus longue grâce à une faible consommation d’énergie
- Consommation électrique réduite (30% de moins que l’appareil T 12/1 sans eco!efficiency)
- Volume sonore réduit
- Câble d’alimentation amovible