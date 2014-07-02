ASPIRATEUR POUSSIÈRES

Bien aspirer signifie bien filtrer.

La poussière, la saleté, les microbes, les poussières fines et les allergènes nous accompagnent au quotidien et polluent également l’air ambiant dans des bâtiments publics comme les bureaux, les hôtels, les hôpitaux, les cabinets médicaux ou les écoles. Les maladies respiratoires en sont souvent la conséquence à long terme.

Les aspirateurs eau et poussières de Kärcher possèdent une technique de filtration différenciée. Les divers types de construction ont besoin de différents types de filtration en fonction des matériaux. Les différents filtres sont les suivants : le panier filtre permanent, le sac filtrant non-tissé, le filtre de protection moteur et le filtre HEPA. Tous les aspirateurs professionnels eau et poussières de Kärcher possèdent un filtre de protection du moteur qui protège la turbine d’aspiration des poussières fines. Un filtre d’évacuation permet de purifier l’air qui s’échappe et d’atténuer le volume sonore. Il est possible d’utiliser en option le filtre d’évacuation HEPA sur de nombreux modèles.

Filtre HEPA-14 : la solution hygiénique pour un air ambiant propre

Les filtres HEPA-14 de Kärcher aident à filtrer durablement les aérosols les plus fins de l’air dans les pièces fermées et à se débarrasser des particules nocives. Installés sur les aspirateurs poussières de Kärcher, ils purifient l’air ambiant de manière efficace et fiable.