Aspirateur poussières à batterie

Aspirateur dorsal à batterie BVL 3/1 Bp

Nettoyer de manière ergonomique - transporter sans effort : l'aspirateur dorsal sans fil ultraléger et puissant BVL 3/1 Bp est votre expert pour les interventions de nettoyage dans les espaces les plus restreints. C'est le premier aspirateur qui, grâce à un matériau EPP innovant, ne pèse que 4,5 kilogrammes sur le dos, tout en étant particulièrement robuste et durable. De plus, il marque des points grâce à son bon rapport qualité-prix.

Que ce soit pour les ménages privés, les artisans ou les concierges, le puissant aspirateur BVL 3/1 Bp avec sa cuve de 3 litres convainc surtout lors des travaux de nettoyage dans des espaces restreints. Le Spot Cleaning et le nettoyage des escaliers deviennent ainsi un jeu d'enfant. La puissante batterie Battery Power de Kärcher assure une longue durée de fonctionnement et le châssis ergonomique permet de travailler sans fatigue. Le tableau de commande sur la ceinture permet de commander toutes les fonctions importantes de fonctionnement et supplémentaires, de manière très simple et conviviale. Un filtre HEPA-14 très efficace est disponible en option.



Ultra-léger

Un poids de seulement 4,5 kilogrammes sur le dos grâce au matériau EPP innovant assure des interventions de nettoyage particulièrement ergonomiques et un transport sans effort.

Innovant

Le matériau EPP (polypropylène expansé) convainc par son poids extrêmement faible ainsi que par sa robustesse et sa longévité particulières. Il est en outre respectueux de l'environnement puisqu'il est recyclable à 100 %.

Ergonomique

Le châssis deuter® assure un confort de portage maximal, même lors de longues sessions de travail. Particulièrement pratique : le tableau de commande sur la ceinture qui permet de commander et de contrôler toutes les fonctions. De plus, le flexible d'aspiration peut être raccordé individuellement pour les droitiers et les gauchers.