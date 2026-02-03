SE 2 Spot Care
Le détacheur SE 2 Spot Care est l'allié idéal pour venir à bout des taches du quotidien sur vos tapis, moquettes, canapés, fauteuils, sièges de voiture, sièges pour enfants...
Le détacheur SE 2 Spot Care est votre compagnon du quotidien pour nettoyer les taches de tous les jours sur vos surfaces textiles comme les tapis, canapés, moquettes, coussins, fauteuils, sièges de voiture, sièges pour enfants... L'appareil est fourni avec une brosse pour taches tenaces pour venir à bout des saletés incrustées. Sa buse à main est équipée d'un couvercle amovible afin de venir nettoyer en profondeur la buse après utilisation. Un échantillon de nettoyant pour tapis & coussins de 100mL est fourni avec l'appareil.
Caractéristiques et avantages
Technologie Kärcher reconnue pour un résultat de nettoyage optimalNettoyage des surfaces textiles jusqu'au cœur des fibres. Faible humidité résiduelle pour un séchage rapide des surfaces textiles. Nettoyage sans effort et rapide grâce à une méthode de nettoyage efficace par pulvérisation et extraction combinée à un moteur puissant mais économe en énergie.
Accessoires spécialement développés pour un nettoyage facile et en profondeur des fibresLa buse pour tissus permet d'éliminer rapidement et facilement les saletés incrustées. Flexible d'injection intégré pour un niveau de confort élevé pendant le nettoyage. Brosse pour taches tenaces pour un nettoyage ciblé et efficace des taches incrustées ou séchées.
Appareil particulièrement compact et peu encombrantFlexibilité, également dans les zones étroites ou difficiles d'accès. Avec poignée fonctionnelle pour un transport rapide et pratique de l'appareil. Stockage peu encombrant.
Flexible et accessoires : se rangent facilement sur l'appareil
- Facile à transporter d'une seule main - tous les accessoires et le tuyau peuvent être rangés directement sur l'appareil.
- Tous les accessoires sont toujours fixés à l'appareil, vous pouvez donc compter sur leur présence au moment de l'utilisation.
Prise en main facile et confortable
- Il est facile d'allumer et d'éteindre l'appareil.
- Utilisation intuitive.
- Prêt à nettoyer immédiatement.
Système à deux réservoirs
- Remplissage facile du réservoir d'eau propre.
- Retrait et nettoyage faciles du réservoir d'eau sale sans contact avec la saleté.
Flexible 2-en-1 ultra souple
- Flexible d'injection intégré pour un niveau de confort élevé pendant le nettoyage.
- Long flexible d'aspiration ultra souple pour un nettoyage en tout confort.
- Avec articulation pivotante sur le tuyau pour une plus grande liberté de mouvement.
Spécifications
Données techniques
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|450
|Rayon d'action (m)
|6,3
|Contenu du réservoir d'eau propre (l)
|1,5
|Contenu du réservoir d'eau sale (l)
|0,8
|Voltage (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Câble d'alimentation (m)
|4,5
|Couleur
|Blanc
|Poids sans accessoires (kg)
|4
|Poids avec emballage (kg)
|6
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|385 x 215 x 310
Inclus dans la livraison
- Longueur du flexible d'aspiration: 1.8 m
- Buse de lavage pour meubles: 88 mm
- Brosse pour taches tenaces
- Détergents: Nettoyant pour tapis & coussins RM 519, 100 ml
- Système de confort 2-en-1 : tuyau d'aspiration intégré
Équipement
- Système d'attache du câble électrique
- Système à deux réservoirs
- Rangement pratique des accessoires et du flexible
Videos
Domaines d'utilisation
- Tapis
- Tissus d'ameublement
- Meubles rembourrés
- Sièges de voiture
Accessoires
Détergents
Trouver des pièces détachées d'origine SE 2 Spot Care
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.