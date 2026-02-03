Le détacheur SE 2 Spot Care est votre compagnon du quotidien pour nettoyer les taches de tous les jours sur vos surfaces textiles comme les tapis, canapés, moquettes, coussins, fauteuils, sièges de voiture, sièges pour enfants... L'appareil est fourni avec une brosse pour taches tenaces pour venir à bout des saletés incrustées. Sa buse à main est équipée d'un couvercle amovible afin de venir nettoyer en profondeur la buse après utilisation. Un échantillon de nettoyant pour tapis & coussins de 100mL est fourni avec l'appareil.