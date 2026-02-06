Dépoussiéreurs industriels
Aspiration continue des particules en suspension Le dépoussiérage continu directement à la source au cœur du process ainsi que dans l'environnement contribue grandement à la sécurité des processus et à la sécurité au travail. Nos dépoussiéreurs industriels destinés à l'utilisation dans la production sont adaptés à tout type de poussière et de copeaux fins résultant du processus d'usinage.
Les dépoussiéreurs sont des appareils qui aspirent les particules en suspension telles que la poussière et les poussières les plus fines présentes dans l'air. À cet effet, les aspirateurs industriels fonctionnent à faible pression négative et à un débit d'air relativement élevé. La gamme de dépoussiéreurs comprend des appareils pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur d'une zone Atex 22.