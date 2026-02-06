Dépoussiéreurs industriels

Les dépoussiéreurs sont des appareils qui aspirent les particules en suspension telles que la poussière et les poussières les plus fines présentes dans l'air. À cet effet, les aspirateurs industriels fonctionnent à faible pression négative et à un débit d'air relativement élevé. La gamme de dépoussiéreurs comprend des appareils pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur d'une zone Atex 22.