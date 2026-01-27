Aspirateurs industriels
Des appareils mobiles aux unités d'aspiration ou de dépoussiérage clés en main Avec notre gamme d'aspirateurs et de dépoussiéreurs industriels Kärcher, nous vous proposons des solutions pour toutes les tâches d'aspiration dans l'industrie : installation flexible, mobile ou stationnaire, pour l'aspiration des gros copeaux jusqu'aux particules fines en suspension dans l'air, pour les petites ou grandes quantités, pour les matières liquides ou solides, sans risque ou potentiellement nocives.
Aspirateurs industriels liquides/copeaux
Nos aspirateurs industriels robustes résistent durablement et de manière fiable aux copeaux abrasifs et aux lubrifiants, même en grande quantité. Cela fait de nos aspirateurs industriels le meilleur choix pour l'aspiration de copeaux et d'émulsions, par exemple sur les fraiseuses et les centres d'usinage modernes.
Aspirateurs industriels solides/poussières
Découvrez notre vaste gamme de produits relative aux aspirateurs industriels dotés de systèmes de filtration spécifiques pour l'aspiration des solides et poussières fins et grossiers. Ces aspirateurs industriels sont équipés de systèmes de filtration haut de gamme pour les poussières nocives et offrent des durées de vie particulièrement longues grâce au décolmatage du filtre.
Aspirateurs Industriels ATEX
Grâce à nos aspirateurs industriels antidéflagrants certifiés pour la zone ATEX 22 avec les classes de poussière M et H, vous disposez toujours de la solution optimale pour l'aspiration des poussières explosives.