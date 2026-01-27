Aspirateurs industriels

Des appareils mobiles aux unités d'aspiration ou de dépoussiérage clés en main Avec notre gamme d'aspirateurs et de dépoussiéreurs industriels Kärcher, nous vous proposons des solutions pour toutes les tâches d'aspiration dans l'industrie : installation flexible, mobile ou stationnaire, pour l'aspiration des gros copeaux jusqu'aux particules fines en suspension dans l'air, pour les petites ou grandes quantités, pour les matières liquides ou solides, sans risque ou potentiellement nocives.