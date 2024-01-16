Yellow to White

Plus de choix, plus de possibilités

Notre nouvelle gamme pour l'intérieur de la maison vous donne accès à des machines 100% inédites. Encore plus de choix pour répondre à tous les besoins, tous les goûts et tous les budgets : du nettoyage des sols au nettoyage des vitres, en passant par le nettoyage à la vapeur, notre nouvelle gamme saura vous combler.