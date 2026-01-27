Un détacheur portatif et sans fil pour canapé, tapis, voiture et autres textiles. L'injecteur/extracteur SE 3-18 nettoie, aspire et enlève les tâches quotidiennes présentes sur les surfaces textiles et ne laisse aucun résidu. Grâce à sa conception compacte, l'appareil est maniable et est utilisé sans fil grâce à sa batterie. Vous éliminez en un instant la saleté des sièges de voiture, des tapis de sol et du coffre, ainsi que des meubles de jardin et des fauteuils, canapés ou moquettes - tout aussi efficacement qu'avec nos nettoyeurs filaires. Après le nettoyage, le SE 3-18 vous facilitera le lavage de l’appareil avec sa fonction de rinçage hygiénique, qui élimine la saleté de l'appareil et du tuyau, pour ensuite enlever et nettoyer les réservoirs. Cet appareil fait partie de la plateforme Battery Power 18 V.