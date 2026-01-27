SE 3-18 Sans Fil (avec la batterie amovible)
Ce détacheur compact et sans fil vous surprendra par son nettoyage au quotidien des textiles, mais aussi par sa mobilité maximale grâce à sa batterie 18 V incluse et par sa fonction de rinçage intégrée.
Un détacheur portatif et sans fil pour canapé, tapis, voiture et autres textiles. L'injecteur/extracteur SE 3-18 nettoie, aspire et enlève les tâches quotidiennes présentes sur les surfaces textiles et ne laisse aucun résidu. Grâce à sa conception compacte, l'appareil est maniable et est utilisé sans fil grâce à sa batterie. Vous éliminez en un instant la saleté des sièges de voiture, des tapis de sol et du coffre, ainsi que des meubles de jardin et des fauteuils, canapés ou moquettes - tout aussi efficacement qu'avec nos nettoyeurs filaires. Après le nettoyage, le SE 3-18 vous facilitera le lavage de l’appareil avec sa fonction de rinçage hygiénique, qui élimine la saleté de l'appareil et du tuyau, pour ensuite enlever et nettoyer les réservoirs. Cet appareil fait partie de la plateforme Battery Power 18 V.
Caractéristiques et avantages
Technologie Kärcher reconnue avec des buses pour fauteuils et fentes pour des résultats de nettoyage optimaux.Nettoyage des surfaces textiles jusqu'au cœur des fibres. Nettoyage rapide et sans effort grâce au système d'injection / extraction Faible humidité résiduelle pour un séchage rapide des surfaces textiles.
Batterie interchangeable 18 VLiberté de mouvement maximale grâce au fonctionnement sur batterie Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V.
Fonction de rinçage hygiéniqueAprès le nettoyage, l'appareil se nettoie à l'aide de la fonction de rinçage. Cela permet d'éliminer toute saleté résiduelle et d'éviter les odeurs désagréables dues à l'accumulation de la saleté. Permet le rangement immédiat de l'appareil propre.
Tuyau 2 en 1 très pratique
- Tuyau de pulvérisation intégré au flexible d'aspiration pour un nettoyage plus pratique
- Tuyau d'aspiration long et souple pour un nettoyage facile, notamment dans les espaces étroits et difficiles d'accès.
- Avec articulation pivotante sur le tuyau pour une plus grande liberté de mouvement.
Système à deux réservoirs
- Remplissage facile du réservoir d'eau propre.
- Retrait et nettoyage faciles du réservoir d'eau sale sans contact avec la saleté.
Flexible et accessoires : se rangent facilement sur l'appareil
- Facile à transporter d'une seule main - tous les accessoires et le tuyau peuvent être rangés directement sur l'appareil.
- Tous les accessoires sont toujours fixés à l'appareil, vous pouvez donc compter sur leur présence au moment de l'utilisation.
Design compact.
- Flexibilité, également dans les zones étroites ou difficiles d'accès.
- Avec poignée fonctionnelle pour un transport rapide et pratique de l'appareil.
Espace de rangement pour les petits accessoires
- Pratique pour un rangement temporaire pendant le nettoyage.
- Parfait pour le nettoyage de divers types de textiles
Spécifications
Données techniques
|Appareil alimenté par batterie
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 18 V
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|184
|Largeur de travail (mm)
|75
|Contenu du réservoir d'eau propre (l)
|1,7
|Contenu du réservoir d'eau sale (l)
|2,9
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion
|Voltage (V)
|18
|Capacité (Ah)
|2,5
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|env. 12 (2,5 Ah)
|Durée de charge de la batterie avec le chargeur standard (min)
|116
|Courant de charge (A)
|1,5
|Alimentation pour chargeur de batterie (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Poids sans accessoires (kg)
|3,6
|Poids avec emballage (kg)
|6,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|446 x 225 x 261
Inclus dans la livraison
- Versions: Batterie et chargeur inclus
- Batterie: batterie rechargeable Battery Power 18 V/2,5 Ah (1 pièce)
- Chargeur: chargeur standard Battery Power 18 V (1 pièce)
- Longueur du flexible d'aspiration: 1.9 m
- Buse de lavage pour le nettoyage des surfaces textiles
- Buse d'aspiration pour le nettoyage par injection et extraction
- Détergents: Nettoyant pour tapis & coussins RM 519, 100 ml
- Système confort 2 en 1 avec flexible d'injection/d'extraction intégré
Équipement
- Fonction de nettoyage
- Rangement pratique du flexible et des accessoires
- Rangement pour petites pièces
Domaines d'utilisation
- Sièges de voiture
- Meubles rembourrés
- Tissus d'ameublement
- Tapis
