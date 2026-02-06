Batteria VC 4 Cordless MH
La batteria di ricambio per tutte le varianti del VC 4 Cordless myHome prolunga il tempo di funzionamento di 30 minuti senza dover interrompere la ricarica.
Grazie alla batteria agli ioni di litio, tutte le varianti dell'aspirapolvere VC 4 Cordless myHome possono essere utilizzate fino a 30 minuti in più senza fermarsi per la ricarica. È sufficiente sostituire la batteria nel dispositivo per essere pronti a partire. Una volta terminato il lavoro, la batteria di ricambio può essere ricaricata nel dispositivo.
Caratteristiche e vantaggi
Potente cella agli ioni di litio
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,4
|Peso con imballo (kg)
|0,5
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|146 x 62 x 43