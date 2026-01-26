Aspirapolvere senza fili VC 4 Cordless myHome Car

Compatto, leggero e sempre a portata di mano: come aspirapolvere senza filo con sistema di filtraggio senza sacchetto, il VC 4 Cordless myHome Car è perfetto per le piccole famiglie e per la pulizia degli interni dell'auto.

Sempre lì quando ne hai bisogno: l'aspirapolvere VC 4 Cordless myHome Car con il suo peso ridotto e la libertà di movimento illimitata è particolarmente versatile e comodo da usare. Con il tubo di aspirazione rimosso, diventa un aspirapolvere portatile compatto, perfetto per la pulizia degli interni delle auto.

Caratteristiche e vantaggi
Aspirapolvere senza fili VC 4 Cordless myHome Car: Tecnologia perfezionata
Tecnologia perfezionata
Potente batteria da 21,6 V perfettamente abbinata alla bocchetta attiva per pavimenti. Tempo di funzionamento ottimizzato di 30 minuti in modalità normale.
Aspirapolvere senza fili VC 4 Cordless myHome Car: Controllo della potenza a due stadi
Controllo della potenza a due stadi
Durata progettata per la pulizia di piccole abitazioni Modalità boost opzionale. Fino a 18 minuti di funzionamento al massimo livello di potenza.
Aspirapolvere senza fili VC 4 Cordless myHome Car: Accessori aggiuntivi specifici per la pulizia degli interni delle auto
Accessori aggiuntivi specifici per la pulizia degli interni delle auto
Bocchetta per fessure lunga e flessibile e tubo di prolunga flessibile per raggiungere facilmente tutte le superfici dell'auto. Grande bocchetta per tappezzeria per una pulizia rapida e accurata dei sedili dell'auto.
Facile da usare
  • La potenza di aspirazione è regolabile
  • Semplice svuotamento del filtro con un solo clic.
  • Funzione Power Lock: senza tenere premuto
Sistema di filtraggio progettato in modo pratico
  • Sistema di filtraggio a 3 stadi con filtro ciclonico, filtro di ingresso dell'aria e filtro a spugna.
  • Non bisogna comprare sacchetti per il filtro
  • Semplice svuotamento del filtro con un solo clic.
Bocchetta pavimenti attiva
  • Raccolta ottimale dello sporco grazie al rullo motorizzato.
  • Assicura una pulizia affidabile delle superfici.
  • L'estrema maneggevolezza fa si che passi facilmente sotto i mobili.
Facile da riporre
  • Grazie al supporto a parete, l'apparecchio può essere riposto in modo semplice e veloce.
  • Design salvaspazio, sempre pronto all'uso.
  • Comoda ricarica da posizione fissa.
Vasta gamma di apllicazioni
  • Possibilità di inserire qualunque accessorio, per la pulizia completa in ogni posto della casa
Specifiche

Dati tecnici

Dispositivo alimentato a batteria
Nr. fasi della corrente (Ph) 1
Voltaggio (V) 100 / 240
Frequenza (Hz) 50 / 60
Livello di potenza sonora (dB(A)) < 78
Capacità vano raccolta (ml) 650
Tipo di batteria Batteria agli ioni di litio
Voltaggio (V) 21,6
Autonomia per ricarica della batteria (/min) Modalità normale: / circa. 30 Modalità boost: / circa. 18
Tempo di ricarica con caricabatteria standard (min) 345
Alimentazione per caricabatteria (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Colore Bianco
Peso senza accessori (kg) 2,4
Peso con imballo (kg) 5
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 230 x 236 x 1115

Scope of supply

  • Batteria: Batteria 21,6 V / 2,5 Ah (1 unità)
  • Filtro in schiuma
  • Filtro di aspirazione dell'aria: 1 Pezzo(i)
  • Bocchetta universale per pavimenti
  • Bocchetta fessure
  • bocchetta per fessure lunga e flessibile
  • Tubo di prolunga flessibile
  • Bocchetta grande per tappezzeria
  • Ugello per mobili 2 in 1
  • Tubo di aspirazione: Plastica
  • Supporto a muro piccolo

Dotazione

  • Sistema di filtraggio senza sacco
  • Controllo corrente: Con 2 livelli di performance
Videos
Aree di applicazione
  • Pavimenti duri sigillati come parquet, laminato, sughero, pietra, linoleum e PVC, moquette, tappeti.
  • Tappeti
  • Superfici tessili
  • Sulle scale
  • Interno del veicolo
Accessori
