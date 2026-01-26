Aspirapolvere senza fili VC 4 Cordless myHome
Aspirare senza fatica: VC 4 Cordless myHome, leggera e versatile semplifica l'aspirazione nelle piccole case.
La massima libertà di movimento incontra il massimo comfort: l'aspirapolvere VC 4 Cordless myHome con un'autonomia fino a 30 minuti è leggero e versatile. Le sue numerose caratteristiche rendono l'aspirazione ancora più semplice: svuotamento del filtro con un solo clic, funzione boost, funzionamento silenzioso, design ergonomico e una bocchetta per pavimenti che garantisce la migliore aspirazione su pavimenti e tappeti. In più, la pratica funzione Power Lock elimina la necessità di tenere costantemente premuto il pulsante di accensione. Il design è studiato per la perfetta pulizia anche le aree difficili da raggiungere, come lungo il divano o sotto i mobili.
Caratteristiche e vantaggi
Tecnologia perfezionataPotente batteria da 21,6 V perfettamente abbinata alla bocchetta attiva per pavimenti. Tempo di funzionamento ottimizzato di 30 minuti in modalità normale.
Controllo della potenza a due stadiDurata progettata per la pulizia di piccole abitazioni Modalità boost opzionale. Fino a 18 minuti di funzionamento al massimo livello di potenza.
Facile da usareLa potenza di aspirazione è regolabile Semplice svuotamento del filtro con un solo clic. Funzione Power Lock: senza tenere premuto
Sistema di filtraggio progettato in modo pratico
- Sistema di filtraggio a 3 stadi con filtro ciclonico, filtro di ingresso dell'aria e filtro a spugna.
- Non bisogna comprare sacchetti per il filtro
- Semplice svuotamento del filtro con un solo clic.
Bocchetta pavimenti attiva
- Raccolta ottimale dello sporco grazie al rullo motorizzato.
- Assicura una pulizia affidabile delle superfici.
- L'estrema maneggevolezza fa si che passi facilmente sotto i mobili.
Facile da riporre
- Grazie al supporto a parete, l'apparecchio può essere riposto in modo semplice e veloce.
- Design salvaspazio, sempre pronto all'uso.
- Comoda ricarica da posizione fissa.
Vasta gamma di apllicazioni
- Possibilità di inserire qualunque accessorio, per la pulizia completa in ogni posto della casa
Specifiche
Dati tecnici
|Dispositivo alimentato a batteria
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|100 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Livello di potenza sonora (dB(A))
|< 78
|Capacità vano raccolta (ml)
|650
|Tipo di batteria
|Batteria agli ioni di litio
|Voltaggio (V)
|21,6
|Resa (Ah)
|2,5
|Autonomia per ricarica della batteria (/min)
|Modalità normale: / circa. 30 Modalità boost: / circa. 18
|Tempo di ricarica con caricabatteria standard (min)
|345
|Alimentazione per caricabatteria (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Colore
|Bianco
|Peso senza accessori (kg)
|2,4
|Peso con imballo (kg)
|4,4
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|230 x 236 x 1115
Scope of supply
- Batteria: Batteria 21,6 V / 2,5 Ah (1 unità)
- Filtro in schiuma
- Filtro di aspirazione dell'aria: 1 Pezzo(i)
- Bocchetta universale per pavimenti
- Bocchetta fessure
- Bocchetta per tappezzeria e spazzola morbida per spolverare (2 in 1)
- Tubo di aspirazione: Plastica
- Supporto a muro piccolo
Dotazione
- Sistema di filtraggio senza sacco
- Controllo corrente: Con 2 livelli di performance
Videos
Aree di applicazione
- Pavimenti duri sigillati come parquet, laminato, sughero, pietra, linoleum e PVC, moquette, tappeti.
- Tappeti
- Superfici tessili
- Sulle scale
Accessori
RICAMBI VC 4 Cordless myHome
