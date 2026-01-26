La massima libertà di movimento incontra il massimo comfort: l'aspirapolvere VC 4 Cordless myHome con un'autonomia fino a 30 minuti è leggero e versatile. Le sue numerose caratteristiche rendono l'aspirazione ancora più semplice: svuotamento del filtro con un solo clic, funzione boost, funzionamento silenzioso, design ergonomico e una bocchetta per pavimenti che garantisce la migliore aspirazione su pavimenti e tappeti. In più, la pratica funzione Power Lock elimina la necessità di tenere costantemente premuto il pulsante di accensione. Il design è studiato per la perfetta pulizia anche le aree difficili da raggiungere, come lungo il divano o sotto i mobili.