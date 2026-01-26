Aspirapolvere senza fili VC 4 Cordless myHome

Aspirare senza fatica: VC 4 Cordless myHome, leggera e versatile semplifica l'aspirazione nelle piccole case.

La massima libertà di movimento incontra il massimo comfort: l'aspirapolvere VC 4 Cordless myHome con un'autonomia fino a 30 minuti è leggero e versatile. Le sue numerose caratteristiche rendono l'aspirazione ancora più semplice: svuotamento del filtro con un solo clic, funzione boost, funzionamento silenzioso, design ergonomico e una bocchetta per pavimenti che garantisce la migliore aspirazione su pavimenti e tappeti. In più, la pratica funzione Power Lock elimina la necessità di tenere costantemente premuto il pulsante di accensione. Il design è studiato per la perfetta pulizia anche le aree difficili da raggiungere, come lungo il divano o sotto i mobili.

Caratteristiche e vantaggi
Tecnologia perfezionata
Tecnologia perfezionata
Potente batteria da 21,6 V perfettamente abbinata alla bocchetta attiva per pavimenti. Tempo di funzionamento ottimizzato di 30 minuti in modalità normale.
Controllo della potenza a due stadi
Controllo della potenza a due stadi
Durata progettata per la pulizia di piccole abitazioni Modalità boost opzionale. Fino a 18 minuti di funzionamento al massimo livello di potenza.
Facile da usare
Facile da usare
La potenza di aspirazione è regolabile Semplice svuotamento del filtro con un solo clic. Funzione Power Lock: senza tenere premuto
Sistema di filtraggio progettato in modo pratico
  • Sistema di filtraggio a 3 stadi con filtro ciclonico, filtro di ingresso dell'aria e filtro a spugna.
  • Non bisogna comprare sacchetti per il filtro
  • Semplice svuotamento del filtro con un solo clic.
Bocchetta pavimenti attiva
  • Raccolta ottimale dello sporco grazie al rullo motorizzato.
  • Assicura una pulizia affidabile delle superfici.
  • L'estrema maneggevolezza fa si che passi facilmente sotto i mobili.
Facile da riporre
  • Grazie al supporto a parete, l'apparecchio può essere riposto in modo semplice e veloce.
  • Design salvaspazio, sempre pronto all'uso.
  • Comoda ricarica da posizione fissa.
Vasta gamma di apllicazioni
  • Possibilità di inserire qualunque accessorio, per la pulizia completa in ogni posto della casa
Specifiche

Dati tecnici

Dispositivo alimentato a batteria
Nr. fasi della corrente (Ph) 1
Voltaggio (V) 100 / 240
Frequenza (Hz) 50 / 60
Livello di potenza sonora (dB(A)) < 78
Capacità vano raccolta (ml) 650
Tipo di batteria Batteria agli ioni di litio
Voltaggio (V) 21,6
Resa (Ah) 2,5
Autonomia per ricarica della batteria (/min) Modalità normale: / circa. 30 Modalità boost: / circa. 18
Tempo di ricarica con caricabatteria standard (min) 345
Alimentazione per caricabatteria (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Colore Bianco
Peso senza accessori (kg) 2,4
Peso con imballo (kg) 4,4
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 230 x 236 x 1115

Scope of supply

  • Batteria: Batteria 21,6 V / 2,5 Ah (1 unità)
  • Filtro in schiuma
  • Filtro di aspirazione dell'aria: 1 Pezzo(i)
  • Bocchetta universale per pavimenti
  • Bocchetta fessure
  • Bocchetta per tappezzeria e spazzola morbida per spolverare (2 in 1)
  • Tubo di aspirazione: Plastica
  • Supporto a muro piccolo

Dotazione

  • Sistema di filtraggio senza sacco
  • Controllo corrente: Con 2 livelli di performance
Aree di applicazione
  • Pavimenti duri sigillati come parquet, laminato, sughero, pietra, linoleum e PVC, moquette, tappeti.
  • Tappeti
  • Superfici tessili
  • Sulle scale
Accessori
