Aspirapolvere senza fili VC 4 Cordless myHome Pet

Compatto, senza sacchetto filtro e perfetto per rimuovere i peli di animali domestici: l'aspirapolvere VC 4 Cordless myHome Pet è un'ottima opzione per le piccole famiglie con animali domestici.

Aspirapolvere senza fili compatto ma ad alto impatto: il VC 4 Cordless myHome Pet è rapidamente a portata di mano e rimuove in modo affidabile polvere, sporco e peli di animali domestici da tutti i pavimenti e le superfici. L'aspirapolvere senza filo senza sacco offre un'impressionante combinazione di elevato comfort, peso ridotto e libertà di movimento illimitata. Inoltre, il basso livello di rumorosità impedisce agli animali di spaventarsi. Quando è completamente carico, il dispositivo può funzionare fino a 30 minuti. Può essere utilizzato sia come aspirapolvere per pavimenti che come aspirapolvere portatile. La bocchetta per pavimenti attiva e motorizzata assicura un lavoro accurato di raccolta di sporco e capelli da pavimenti duri e tappeti. E la spazzola mini turbo motorizzata rimuove in modo affidabile lo sporco più ostinato, le briciole, le cellule morte della pelle e i peli da tappezzeria, cucce e materassi. Altre caratteristiche dell'attrezzatura: svuotamento del contenitore della polvere con 1 clic, funzione boost per una rapida esplosione di potenza extra su richiesta e pulsante di blocco che elimina la necessità di tenere premuto il pulsante di accensione. Una bocchetta per fessure, una spazzola morbida per mobili 2 in 1 e un supporto da parete completano la fornitura.

Caratteristiche e vantaggi
Aspirapolvere senza fili VC 4 Cordless myHome Pet: Tecnologia perfezionata
Tecnologia perfezionata
Potente batteria da 21,6 V perfettamente abbinata alla bocchetta attiva per pavimenti. Tempo di funzionamento ottimizzato di 30 minuti in modalità normale.
Aspirapolvere senza fili VC 4 Cordless myHome Pet: Controllo della potenza a due stadi
Controllo della potenza a due stadi
Durata progettata per la pulizia di piccole abitazioni Modalità boost opzionale. Fino a 18 minuti di funzionamento al massimo livello di potenza.
Aspirapolvere senza fili VC 4 Cordless myHome Pet: Accessori aggiuntivi specialmente per i proprietari di animali domestici
Accessori aggiuntivi specialmente per i proprietari di animali domestici
La spazzola mini turbo motorizzata rimuove con facilità praticamente tutti i peli di animali domestici dai mobili imbottiti.
Facile da usare
  • La potenza di aspirazione è regolabile
  • Semplice svuotamento del filtro con un solo clic.
  • Funzione Power Lock: senza tenere premuto
Sistema di filtraggio progettato in modo pratico
  • Sistema di filtraggio a 3 stadi con filtro ciclonico, filtro di ingresso dell'aria e filtro a spugna.
  • Non bisogna comprare sacchetti per il filtro
  • Semplice svuotamento del filtro con un solo clic.
Bocchetta pavimenti attiva
  • Raccolta ottimale dello sporco grazie al rullo motorizzato.
  • Assicura una pulizia affidabile delle superfici.
  • L'estrema maneggevolezza fa si che passi facilmente sotto i mobili.
Facile da riporre
  • Grazie al supporto a parete, l'apparecchio può essere riposto in modo semplice e veloce.
  • Design salvaspazio, sempre pronto all'uso.
  • Comoda ricarica da posizione fissa.
Vasta gamma di apllicazioni
  • Possibilità di inserire qualunque accessorio, per la pulizia completa in ogni posto della casa
Specifiche

Dati tecnici

Dispositivo alimentato a batteria
Nr. fasi della corrente (Ph) 1
Voltaggio (V) 100 / 240
Frequenza (Hz) 50 / 60
Livello di potenza sonora (dB(A)) < 78
Capacità vano raccolta (ml) 650
Tipo di batteria Batteria agli ioni di litio
Voltaggio (V) 21,6
Autonomia per ricarica della batteria (/min) Modalità normale: / circa. 30 Modalità boost: / circa. 18
Tempo di ricarica con caricabatteria standard (min) 345
Alimentazione per caricabatteria (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Colore Bianco
Peso senza accessori (kg) 2,4
Peso con imballo (kg) 4,8
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 230 x 236 x 1115

Scope of supply

  • Batteria: Batteria 21,6 V / 2,5 Ah (1 unità)
  • Filtro in schiuma
  • Filtro di aspirazione dell'aria: 1 Pezzo(i)
  • Bocchetta universale per pavimenti
  • Mini spazzola turbo
  • Bocchetta fessure
  • Ugello per mobili 2 in 1
  • Tubo di aspirazione: Plastica
  • Supporto a muro piccolo

Dotazione

  • Sistema di filtraggio senza sacco
  • Controllo corrente: Con 2 livelli di performance
Aree di applicazione
  • Pavimenti duri sigillati come parquet, laminato, sughero, pietra, linoleum e PVC, moquette, tappeti.
  • Tappeti
  • Peli di animali domestici
Accessori
RICAMBI VC 4 Cordless myHome Pet

Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.