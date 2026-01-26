Aspirapolvere senza fili compatto ma ad alto impatto: il VC 4 Cordless myHome Pet è rapidamente a portata di mano e rimuove in modo affidabile polvere, sporco e peli di animali domestici da tutti i pavimenti e le superfici. L'aspirapolvere senza filo senza sacco offre un'impressionante combinazione di elevato comfort, peso ridotto e libertà di movimento illimitata. Inoltre, il basso livello di rumorosità impedisce agli animali di spaventarsi. Quando è completamente carico, il dispositivo può funzionare fino a 30 minuti. Può essere utilizzato sia come aspirapolvere per pavimenti che come aspirapolvere portatile. La bocchetta per pavimenti attiva e motorizzata assicura un lavoro accurato di raccolta di sporco e capelli da pavimenti duri e tappeti. E la spazzola mini turbo motorizzata rimuove in modo affidabile lo sporco più ostinato, le briciole, le cellule morte della pelle e i peli da tappezzeria, cucce e materassi. Altre caratteristiche dell'attrezzatura: svuotamento del contenitore della polvere con 1 clic, funzione boost per una rapida esplosione di potenza extra su richiesta e pulsante di blocco che elimina la necessità di tenere premuto il pulsante di accensione. Una bocchetta per fessure, una spazzola morbida per mobili 2 in 1 e un supporto da parete completano la fornitura.