Bocchetta pavimenti DN35

Plastica con labbra in gomma, set lista setolata e rotelle (NT)

Per un'accurata pulizia a umido e a secco e per la rimozione di polvere fine e sporco grossolano: Bocchetta per pavimenti bagnati/asciutti in DN 35 con 300 millimetri di larghezza di lavoro per aspirapolvere a secco e a umido di Kärcher. La bocchetta per pavimenti NT è realizzata in plastica resistente e dispone di rulli laterali,spazzole e tergipista facili da sostituire. Il suo peso ridotto la rende facile da maneggiare.

Specifiche

Dati tecnici

Larghezza nominale standard ( ) ID 35
Quantità (Pezzo(i)) 1
Larghezza (mm) 300
Colore nero
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,3
Dimensioni (L × P × A) ( ) 300 x 150 x 80
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