Bocchetta pavimenti DN35
Plastica con labbra in gomma, set lista setolata e rotelle (NT)
Per un'accurata pulizia a umido e a secco e per la rimozione di polvere fine e sporco grossolano: Bocchetta per pavimenti bagnati/asciutti in DN 35 con 300 millimetri di larghezza di lavoro per aspirapolvere a secco e a umido di Kärcher. La bocchetta per pavimenti NT è realizzata in plastica resistente e dispone di rulli laterali,spazzole e tergipista facili da sostituire. Il suo peso ridotto la rende facile da maneggiare.
Specifiche
Dati tecnici
|Larghezza nominale standard ( )
|ID 35
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Larghezza (mm)
|300
|Colore
|nero
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,3
|Dimensioni (L × P × A) ( )
|300 x 150 x 80