Per un'accurata pulizia a umido e a secco e per la rimozione di polvere fine e sporco grossolano: Bocchetta per pavimenti bagnati/asciutti in DN 35 con 300 millimetri di larghezza di lavoro per aspirapolvere a secco e a umido di Kärcher. La bocchetta per pavimenti NT è realizzata in plastica resistente e dispone di rulli laterali,spazzole e tergipista facili da sostituire. Il suo peso ridotto la rende facile da maneggiare.