Bidone aspiratutto NT 30/1 Tact Te L

L'NT 30/1 Tact Te L è un aspiratore solido-liquidi con vano raccolta da 30litri, sistema di pulizia filtro automatica a intervalli regolabili TACT e presa elettroutensile.

L'NT 30/1 Tact Te L Kärcher è un aspirtatore solidi liquidi molto versatile utilizzabile in diversi ambienti professionali come cantieri, officine e industrie. E' un prodotto compatto e robusto, con filtro plissettato piatto in PES che trattiene grandi quantità di polvere e che permette all'operatore di lavorare senza interruzioni, con continuità ed in totale sicurezza. Il vano raccolta da 30l può contenere sia solidi sia liquidi ed è molto robusto grazie anche al paraurti e alle rotelle in metallo. L'interruttore principale girevole è posizionato sulla testa in alto ed è decisamente intuitivo. Gli accessori di nuova generazione trovano tutti posto sull'aspiratore. La testata piatta rivestita di gomma è un ottimo appoggio per cassette degli attrezzi e altri utensili da lavoro, mentre la presa elettroutensile integrata si attiva e si disattiva con l'elettroutensile.

Caratteristiche e vantaggi
Sistema di pulizia automatica del filtro TACT
Per una potenza di aspirazione e una capacità di filtraggio costantemente elevate. Pulizia automatica del filtro con potenti getti d'aria. Design a risparmio di tempo e maggiore durata del filtro.
Manicotto per elettroutensile migliorato
Consente di forare, segare o levigare senza generare polvere utilizzando utensili elettrici. Dotato di attacco in gomma e anello rotante per aria falsa. Ghiera girevole per la regolazione della potenza di aspirazione.
Presa elettroutensile con on/off automatico
L'elettroutensile si collega facilmente all'aspirapolvere Facile da usare grazie alla funzione di accensione/spegnimento automatico. Efficienza energetica: l'aspirapolvere si spegne automaticamente.
Le bocchette e il manicotto per elettroutensile trovano posto lateralmente sull'aspiratore.
  • I vani porta accessori e le fascette porta tubo e cavo assicurano che gli accessori non vengano smarriti
Specifiche

Dati tecnici

Nr. fasi della corrente (Ph) 1
Voltaggio (V) 220 / 240
Frequenza (Hz) 50 / 60
Portata aria (l/s) 74
Aspirazione (mbar/kPa) 273 / 27,3
Capacità del contenitore (l) 30
Materiale vano di raccolta Plastica
Potenza assorbita (W) max. 1380
Larghezza nominale standard ( ) ID 35
Lunghezza del cavo (m) 7,5
Rumorosità (dB(A)) 69
Colore antracite
Peso senza accessori (kg) 13,5
Peso con imballo (kg) 18
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 560 x 370 x 580

Scope of supply

  • Lunghezza del tubo di aspirazione: 4 m
  • Curva: Plastica
  • Quantità di tubi di aspirazione: 2 Pezzo(i)
  • Lunghezza dei tubi di aspirazione: 550 mm
  • Materiale dei tubi di aspirazione: Acciaio inox
  • Quantità di sacchetti filtro: 1 Pezzo(i)
  • Materiale del sacchetto filtro: Vello
  • Larghezza ugello pavimento bagnato/asciutto: 360 mm
  • Bocchetta fessure
  • Sistema on/off automatico per elettroutensili
  • Filtro plissettato piatto: PES con rivestimento in PTFE

Dotazione

  • Arresto automatico al raggiungimento del livello massimo
  • ON/OFF automatico dell'elettroutensile
  • Preparazione anti statica
  • Pulizia filtro: Sistema di pulizia del filtro automatico TACT
  • Paracolpi
  • Classe di protezione: I
  • Ruote girevoli con freno
Bidone aspiratutto NT 30/1 Tact Te L
  • Ideale per l'aspirazione a secco e umido
