L'NT 40/1 Tact Kärcher è un aspirtatore solidi liquidi molto versatile utilizzabile in diversi ambienti professionali come cantieri, officine e industrie. E' un prodotto compatto e robusto, con filtro plissettato piatto in PES che trattiene grandi quantità di polvere e che permette all'operatore di lavorare senza interruzioni, con continuità ed in totale sicurezza. Il vano raccolta da 40l può contenere sia solidi sia liquidi ed è molto robusto grazie anche al paraurti e alle rotelle in metallo. L'interruttore principale girevole è posizionato sulla testa in alto ed è decisamente intuitivo. Gli accessori di nuova generazione trovano tutti posto sull'aspiratore. La testata piatta rivestita di gomma è un ottimo appoggio per cassette degli attrezzi e altri utensili da lavoro, mentre la presa elettroutensile integrata si attiva e si disattiva con l'elettroutensile.