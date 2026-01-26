Bidone aspiratutto NT 40/1 Tact Te L

L'NT 40/1 Tact TE è un aspiratore solido-liquidi con vano raccolta da 40 litri, sistema di pulizia filtro automatica a intervalli regolabili TACt e presa elettroutensile.

L'NT 40/1 Tact Kärcher è un aspirtatore solidi liquidi molto versatile utilizzabile in diversi ambienti professionali come cantieri, officine e industrie. E' un prodotto compatto e robusto, con filtro plissettato piatto in PES che trattiene grandi quantità di polvere e che permette all'operatore di lavorare senza interruzioni, con continuità ed in totale sicurezza. Il vano raccolta da 40l può contenere sia solidi sia liquidi ed è molto robusto grazie anche al paraurti e alle rotelle in metallo. L'interruttore principale girevole è posizionato sulla testa in alto ed è decisamente intuitivo. Gli accessori di nuova generazione trovano tutti posto sull'aspiratore. La testata piatta rivestita di gomma è un ottimo appoggio per cassette degli attrezzi e altri utensili da lavoro, mentre la presa elettroutensile integrata si attiva e si disattiva con l'elettroutensile.

Caratteristiche e vantaggi
Bidone aspiratutto NT 40/1 Tact Te L: Raccordo tubo sulla testata dell'aspiratore
Il raccordo tubo sulla testata dell'aspiratore permette di utilizzare tutta la capacità del vano raccolta Il vano raccolta risulta più facile da svuotare
Bidone aspiratutto NT 40/1 Tact Te L: Vano accessori e fascette
Cassette degli attrezzi e altri accessori si possono poggiare sulla testata ricoperta di gomma: non scivolano via. Le fascette servono per riporre più facilmente tubi e cavo e trasportare aspiratore ed accessori senza intoppi
Bidone aspiratutto NT 40/1 Tact Te L: Archetto di spinta optional
L'archetto di spinta opzionale si monta facilmente
Filtro plissettato piatto in PES
  • Il filtro plissettato piatto PES per polvere di classe M trattiene il 99.9% delle particelle
  • Non serve sostituire il filtro plissettato piatto PES quando si passa dall'aspirazione di polvere a quella di liquidi e vice versa
Specifiche

Dati tecnici

Nr. fasi della corrente (Ph) 1
Voltaggio (V) 220 / 240
Frequenza (Hz) 50 / 60
Portata aria (l/s) 74
Aspirazione (mbar/kPa) 273 / 27,3
Capacità del contenitore (l) 40
Materiale vano di raccolta Plastica
Potenza assorbita (W) max. 1380
Larghezza nominale standard ( ) ID 35
Lunghezza del cavo (m) 7,5
Rumorosità (dB(A)) 68
Colore antracite
Peso senza accessori (kg) 14,4
Peso con imballo (kg) 19
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 560 x 370 x 655

Scope of supply

  • Lunghezza del tubo di aspirazione: 4 m
  • Curva: Plastica
  • Quantità di tubi di aspirazione: 2 Pezzo(i)
  • Lunghezza dei tubi di aspirazione: 550 mm
  • Materiale dei tubi di aspirazione: Acciaio inox
  • Quantità di sacchetti filtro: 1 Pezzo(i)
  • Materiale del sacchetto filtro: Vello
  • Larghezza ugello pavimento bagnato/asciutto: 360 mm
  • Bocchetta fessure
  • Sistema on/off automatico per elettroutensili
  • Filtro plissettato piatto: PES con rivestimento in PTFE

Dotazione

  • Arresto automatico al raggiungimento del livello massimo
  • ON/OFF automatico dell'elettroutensile
  • Preparazione anti statica
  • Pulizia filtro: Sistema di pulizia del filtro automatico TACT
  • Paracolpi
  • Classe di protezione: I
  • Ruote girevoli con freno
Aree di applicazione
  • Ideale per l'aspirazione a secco e umido
