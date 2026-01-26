Bidone aspiratutto NT 40/1 Tact Te L
L'NT 40/1 Tact TE è un aspiratore solido-liquidi con vano raccolta da 40 litri, sistema di pulizia filtro automatica a intervalli regolabili TACt e presa elettroutensile.
L'NT 40/1 Tact Kärcher è un aspirtatore solidi liquidi molto versatile utilizzabile in diversi ambienti professionali come cantieri, officine e industrie. E' un prodotto compatto e robusto, con filtro plissettato piatto in PES che trattiene grandi quantità di polvere e che permette all'operatore di lavorare senza interruzioni, con continuità ed in totale sicurezza. Il vano raccolta da 40l può contenere sia solidi sia liquidi ed è molto robusto grazie anche al paraurti e alle rotelle in metallo. L'interruttore principale girevole è posizionato sulla testa in alto ed è decisamente intuitivo. Gli accessori di nuova generazione trovano tutti posto sull'aspiratore. La testata piatta rivestita di gomma è un ottimo appoggio per cassette degli attrezzi e altri utensili da lavoro, mentre la presa elettroutensile integrata si attiva e si disattiva con l'elettroutensile.
Caratteristiche e vantaggi
Raccordo tubo sulla testata dell'aspiratoreIl raccordo tubo sulla testata dell'aspiratore permette di utilizzare tutta la capacità del vano raccolta Il vano raccolta risulta più facile da svuotare
Vano accessori e fascetteCassette degli attrezzi e altri accessori si possono poggiare sulla testata ricoperta di gomma: non scivolano via. Le fascette servono per riporre più facilmente tubi e cavo e trasportare aspiratore ed accessori senza intoppi
Archetto di spinta optionalL'archetto di spinta opzionale si monta facilmente
Filtro plissettato piatto in PES
- Il filtro plissettato piatto PES per polvere di classe M trattiene il 99.9% delle particelle
- Non serve sostituire il filtro plissettato piatto PES quando si passa dall'aspirazione di polvere a quella di liquidi e vice versa
Specifiche
Dati tecnici
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Portata aria (l/s)
|74
|Aspirazione (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Capacità del contenitore (l)
|40
|Materiale vano di raccolta
|Plastica
|Potenza assorbita (W)
|max. 1380
|Larghezza nominale standard ( )
|ID 35
|Lunghezza del cavo (m)
|7,5
|Rumorosità (dB(A))
|68
|Colore
|antracite
|Peso senza accessori (kg)
|14,4
|Peso con imballo (kg)
|19
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|560 x 370 x 655
Scope of supply
- Lunghezza del tubo di aspirazione: 4 m
- Curva: Plastica
- Quantità di tubi di aspirazione: 2 Pezzo(i)
- Lunghezza dei tubi di aspirazione: 550 mm
- Materiale dei tubi di aspirazione: Acciaio inox
- Quantità di sacchetti filtro: 1 Pezzo(i)
- Materiale del sacchetto filtro: Vello
- Larghezza ugello pavimento bagnato/asciutto: 360 mm
- Bocchetta fessure
- Sistema on/off automatico per elettroutensili
- Filtro plissettato piatto: PES con rivestimento in PTFE
Dotazione
- Arresto automatico al raggiungimento del livello massimo
- ON/OFF automatico dell'elettroutensile
- Preparazione anti statica
- Pulizia filtro: Sistema di pulizia del filtro automatico TACT
- Paracolpi
- Classe di protezione: I
- Ruote girevoli con freno
Aree di applicazione
- Ideale per l'aspirazione a secco e umido