Bidone aspiratutto NT 50/1 Tact Te L
L'NT 50/1 Tact TE è un aspiratore solido-liquidi con vano raccolta da 50 litri, sistema di pulizia filtro automatica a intervalli regolabili TACt e presa elettroutensile.
L'NT 50/1 Tact Kärcher è un aspirtatore solidi liquidi molto versatile utilizzabile in diversi ambienti professionali come cantieri, officine e industrie. E' un prodotto compatto e robusto, con filtro plissettato piatto in PES che trattiene grandi quantità di polvere e che permette all'operatore di lavorare senza interruzioni, con continuità ed in totale sicurezza. Il vano raccolta da 50l può contenere sia solidi sia liquidi ed è molto robusto grazie anche al paraurti e alle rotelle in metallo. L'interruttore principale girevole è posizionato sulla testa in alto ed è decisamente intuitivo. Gli accessori di nuova generazione trovano tutti posto sull'aspiratore. La testata piatta rivestita di gomma è un ottimo appoggio per cassette degli attrezzi e altri utensili da lavoro, mentre la presa elettroutensile integrata si attiva e si disattiva con l'elettroutensile.
Caratteristiche e vantaggi
Archetto di spinta regolabileArchetto di spinta regolabile in altezza con un semplice meccanismo Archetto di spinta pieghevole e salva spazio
Tubo di evacuazione resistente all'olioTubo di evacuazione resistente all'olio per scaricare i liquidi dal vano raccolta
Bocchetta pavimenti con inserti intercambiabiliBocchetta pavimenti con inserti in gomma per i liquidi e setolati per la polvere. Non si devono sostituire a seconda del tipo di lavoro che si esegue.
Interruttore centrale girevole
- Il selettore forntale accende l'aspiratore
Specifiche
Dati tecnici
|Numero di fasi attuali (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|220 - 240
|Frequenza (Hz)
|50 - 60
|flusso d'aria (l/s)
|74
|Vuoto (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Capacità del contenitore (l)
|50
|Materiale del contenitore
|Plastica
|Potenza assorbita (W)
|max. 1380
|Larghezza nominale standard ( )
|ID 35
|lunghezza del cavo (m)
|7,5
|livello di pressione sonora (dB(A))
|68
|Colore
|antracite
|Peso senza accessori (kg)
|18,3
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|24
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|640 x 370 x 1045
Scope of supply
- Lunghezza del tubo di aspirazione: 4 m
- Curva: Plastica
- Quantità di tubi di aspirazione: 2 Pezzo(i)
- Lunghezza dei tubi di aspirazione: 550 mm
- Materiale dei tubi di aspirazione: acciaio inossidabile
- Quantità di sacchetti filtro: 1 Pezzo(i)
- Materiale del sacco filtro: Pile
- Larghezza ugello pavimento bagnato/asciutto: 360 mm
- Bocchetta per fessure
- Sistema on/off automatico per elettroutensili
- Tubo di evacuazione (resistente all'olio)
- Filtro a pieghe piatte: PES con rivestimento in PTFE
- Archetto di spinta
Dotazione
- Classe polvere: L
- Arresto automatico al raggiungimento del livello massimo
- ON/OFF automatico dell'elettroutensile
- Preparazione anti statica
- Pulizia filtro: Sistema di pulizia del filtro automatico TACT
- Paraurti robusto
- Classe di protezione: I
- Ruote girevoli con freno
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Aree di applicazione
- Ideale per l'aspirazione a secco e umido