Bidone aspiratutto NT 50/1 Tact Te L

L'NT 50/1 Tact TE è un aspiratore solido-liquidi con vano raccolta da 50 litri, sistema di pulizia filtro automatica a intervalli regolabili TACt e presa elettroutensile.

L'NT 50/1 Tact Kärcher è un aspirtatore solidi liquidi molto versatile utilizzabile in diversi ambienti professionali come cantieri, officine e industrie. E' un prodotto compatto e robusto, con filtro plissettato piatto in PES che trattiene grandi quantità di polvere e che permette all'operatore di lavorare senza interruzioni, con continuità ed in totale sicurezza. Il vano raccolta da 50l può contenere sia solidi sia liquidi ed è molto robusto grazie anche al paraurti e alle rotelle in metallo. L'interruttore principale girevole è posizionato sulla testa in alto ed è decisamente intuitivo. Gli accessori di nuova generazione trovano tutti posto sull'aspiratore. La testata piatta rivestita di gomma è un ottimo appoggio per cassette degli attrezzi e altri utensili da lavoro, mentre la presa elettroutensile integrata si attiva e si disattiva con l'elettroutensile.

Caratteristiche e vantaggi
Bidone aspiratutto NT 50/1 Tact Te L: Archetto di spinta regolabile
Archetto di spinta regolabile
Archetto di spinta regolabile in altezza con un semplice meccanismo Archetto di spinta pieghevole e salva spazio
Bidone aspiratutto NT 50/1 Tact Te L: Tubo di evacuazione resistente all'olio
Tubo di evacuazione resistente all'olio
Tubo di evacuazione resistente all'olio per scaricare i liquidi dal vano raccolta
Bidone aspiratutto NT 50/1 Tact Te L: Bocchetta pavimenti con inserti intercambiabili
Bocchetta pavimenti con inserti intercambiabili
Bocchetta pavimenti con inserti in gomma per i liquidi e setolati per la polvere. Non si devono sostituire a seconda del tipo di lavoro che si esegue.
Interruttore centrale girevole
  • Il selettore forntale accende l'aspiratore
Specifiche

Dati tecnici

Numero di fasi attuali (Ph) 1
Voltaggio (V) 220 - 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
flusso d'aria (l/s) 74
Vuoto (mbar/kPa) 273 / 27,3
Capacità del contenitore (l) 50
Materiale del contenitore Plastica
Potenza assorbita (W) max. 1380
Larghezza nominale standard ( ) ID 35
lunghezza del cavo (m) 7,5
livello di pressione sonora (dB(A)) 68
Colore antracite
Peso senza accessori (kg) 18,3
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 24
Dimensioni (L × P × A) (mm) 640 x 370 x 1045

Scope of supply

  • Lunghezza del tubo di aspirazione: 4 m
  • Curva: Plastica
  • Quantità di tubi di aspirazione: 2 Pezzo(i)
  • Lunghezza dei tubi di aspirazione: 550 mm
  • Materiale dei tubi di aspirazione: acciaio inossidabile
  • Quantità di sacchetti filtro: 1 Pezzo(i)
  • Materiale del sacco filtro: Pile
  • Larghezza ugello pavimento bagnato/asciutto: 360 mm
  • Bocchetta per fessure
  • Sistema on/off automatico per elettroutensili
  • Tubo di evacuazione (resistente all'olio)
  • Filtro a pieghe piatte: PES con rivestimento in PTFE
  • Archetto di spinta

Dotazione

  • Classe polvere: L
  • Arresto automatico al raggiungimento del livello massimo
  • ON/OFF automatico dell'elettroutensile
  • Preparazione anti statica
  • Pulizia filtro: Sistema di pulizia del filtro automatico TACT
  • Paraurti robusto
  • Classe di protezione: I
  • Ruote girevoli con freno
Bidone aspiratutto NT 50/1 Tact Te L
Bidone aspiratutto NT 50/1 Tact Te L
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Aree di applicazione
  • Ideale per l'aspirazione a secco e umido
Accessori