Set panni RCV2 e RVC 3

Per risultati di pulizia ottimali: set di panni in microfibra di alta qualità per la pulizia a umido di superfici dure con gli aspirapolvere robot RVC 3 e RCV 2.

Il set contiene due panni per la pulizia dei robot aspirapolvere RVC 3 e RCV 2. Se il dispositivo viene utilizzato in modalità lavaggio, i panni in microfibra di alta qualità garantiscono risultati di pulizia ottimali su tutte le superfici dure come piastrelle, laminato, pavimenti in legno, PVC o linoleum. Lo sporco leggero e secco viene rimosso in modo affidabile e la polvere non solo viene aspirata, ma anche catturata efficacemente. Grazie all'affidabile chiusura a strappo, i panni possono essere sostituiti rapidamente e facilmente.

Caratteristiche e vantaggi
Panno per la pulizia con chiusura in velcro
Specifiche

Dati tecnici

Quantità (Pezzo(i)) 2
Colore Bianco
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,1
Dimensioni (L × P × A) (mm) 275 x 113 x 3
Macchine compatibili
Prodotti in gamma