Il set contiene due panni per la pulizia dei robot aspirapolvere RVC 3 e RCV 2. Se il dispositivo viene utilizzato in modalità lavaggio, i panni in microfibra di alta qualità garantiscono risultati di pulizia ottimali su tutte le superfici dure come piastrelle, laminato, pavimenti in legno, PVC o linoleum. Lo sporco leggero e secco viene rimosso in modo affidabile e la polvere non solo viene aspirata, ma anche catturata efficacemente. Grazie all'affidabile chiusura a strappo, i panni possono essere sostituiti rapidamente e facilmente.