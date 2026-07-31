Set panni RCV2 e RVC 3
Per risultati di pulizia ottimali: set di panni in microfibra di alta qualità per la pulizia a umido di superfici dure con gli aspirapolvere robot RVC 3 e RCV 2.
Il set contiene due panni per la pulizia dei robot aspirapolvere RVC 3 e RCV 2. Se il dispositivo viene utilizzato in modalità lavaggio, i panni in microfibra di alta qualità garantiscono risultati di pulizia ottimali su tutte le superfici dure come piastrelle, laminato, pavimenti in legno, PVC o linoleum. Lo sporco leggero e secco viene rimosso in modo affidabile e la polvere non solo viene aspirata, ma anche catturata efficacemente. Grazie all'affidabile chiusura a strappo, i panni possono essere sostituiti rapidamente e facilmente.
Caratteristiche e vantaggi
Panno per la pulizia con chiusura in velcro
Specifiche
Dati tecnici
|Quantità (Pezzo(i))
|2
|Colore
|Bianco
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,1
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|275 x 113 x 3