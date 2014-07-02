Set tubi flessibili con portatubo 1/2" -
Tubi da giardino I tubi da giardino della linea irrigazione Kärcher sono estremamente flessibili, robusti e anti piega. I vantaggi: lunga durata e comoda maneggevolezza. Kärcher offre un set di tubi competitivo per questo segmento di mercato.
Ideale da usare come tubo di alimentazione per una idropulitrice. Il set contiene: supporto tubo, tubo standard 1/2" di 15 m, irrigatore, raccordo rubinetto G1 con riduzione G3/4, raccordo tubo universale e raccordo tubo universale con Acqua Stop adatti a tutti i tubi da giardino in commercio. Compatibile con tutti i sistemi a click presenti sul mercato.
Caratteristiche e vantaggi
Tubo PrimoFlex® da 15 m 1/2 "
Il set è ideale da utilizzare come tubo di alimentazione per un pulitore ad alta pressione
Sistema a click
- Compatibile con tutti i prodotti più comuni sul mercato
Gancio per tubo
- Per uno stoccaggio pratico
Spruzzatore con lancia regolabile
- Da getto abbondante a getto minimo
Specifiche
Dati tecnici
|Diametro
|1/2″
|Lunghezza del tubo (m)
|15
|Dimensioni del filetto
|G1
|Colore
|Giallo
|Peso (kg)
|2
|Peso con imballo (kg)
|2,1
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|260 x 260 x 110
Se si collega il carrello alla rete idrica di acqua potabile assicurarsi di osservare la normativa EN 1717. Se necessario chiedere informazioni all'ASL di zona.
Dotazione
- Tipo di getto: a cono
- Tipo di getto: a spillo