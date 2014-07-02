Set tubi flessibili con portatubo 1/2" -

Tubi da giardino I tubi da giardino della linea irrigazione Kärcher sono estremamente flessibili, robusti e anti piega. I vantaggi: lunga durata e comoda maneggevolezza. Kärcher offre un set di tubi competitivo per questo segmento di mercato.

Ideale da usare come tubo di alimentazione per una idropulitrice. Il set contiene: supporto tubo, tubo standard 1/2" di 15 m, irrigatore, raccordo rubinetto G1 con riduzione G3/4, raccordo tubo universale e raccordo tubo universale con Acqua Stop adatti a tutti i tubi da giardino in commercio. Compatibile con tutti i sistemi a click presenti sul mercato.

Caratteristiche e vantaggi
Tubo PrimoFlex® da 15 m 1/2 "
Il set è ideale da utilizzare come tubo di alimentazione per un pulitore ad alta pressione
Sistema a click
  • Compatibile con tutti i prodotti più comuni sul mercato
Gancio per tubo
  • Per uno stoccaggio pratico
Spruzzatore con lancia regolabile
  • Da getto abbondante a getto minimo
Specifiche

Dati tecnici

Diametro 1/2″
Lunghezza del tubo (m) 15
Dimensioni del filetto G1
Colore Giallo
Peso (kg) 2
Peso con imballo (kg) 2,1
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 260 x 260 x 110

Se si collega il carrello alla rete idrica di acqua potabile assicurarsi di osservare la normativa EN 1717. Se necessario chiedere informazioni all'ASL di zona.

Dotazione

  • Tipo di getto: a cono
  • Tipo di getto: a spillo
