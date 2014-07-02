Elettropompa da barile BP 1 BARREL
Grazie alle innovative elettropompe di pescaggio con interruttore integrato on/off è possibile riciclare acqua piovana per irrigare il vostro giardino. La raccolta permetterà di risparmiare sull’uso dell’acqua potabile di casa innaffiando con acqua ricchissima di sostanze nutritive per le piante. Un sistema completamente eco-compatibile.
Caratteristiche e vantaggi
Sistema chiusura flessibileSi aggangia perfettamente a qualunque tipo di barile
Interruttore ON/OFF integrato nel galleggianteComoda da usare direttamente nel barile
Prefiltro integratoPrevenzione dell'attorcigliamento del tubo e quindi flusso d'acqua costante.
Tubo di lunghezza regolabile
- Si adatta alle diverse profondità dei barili
Interruttore a galleggiante
- Regola l'attività della pompa con il livello dell'acqua ed evita il funzionamento a secco.
Specifiche
Dati tecnici
|Potenza nominale di ingresso (W)
|400
|Portata, max. (l/h)
|< 3800
|Altezza di erogazione (m)
|11
|Pressione (bar)
|max. 1,1
|Profondità di immersione (m)
|max. 7
|Temperatura di alimentazione (°C)
|max. 35
|Cavo di alimentazione (m)
|10
|Voltaggio (V)
|230
|Frequenza (Hz)
|50
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|4,6
|Peso con imballo (kg)
|5,7
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|135 x 170 x 520
Dotazione
- Comoda impugnatura di trasporto
- Kit di montaggio
- Tubo, lunghezza regolabile
- Prefiltro standard
- Interruttore ON/OFF integrato
- Valvola di controllo
- Definizione semplice di livello di accensione: sì
- Interruttore a galleggiante
Videos
Aree di applicazione
- Per innaffiare il giardino con l'acqua piovana
Accessori
RICAMBI BP 1 BARREL
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.