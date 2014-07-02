Elettropompa da barile BP 1 BARREL

Grazie alle innovative elettropompe di pescaggio con interruttore integrato on/off è possibile riciclare acqua piovana per irrigare il vostro giardino. La raccolta permetterà di risparmiare sull’uso dell’acqua potabile di casa innaffiando con acqua ricchissima di sostanze nutritive per le piante. Un sistema completamente eco-compatibile.

Caratteristiche e vantaggi
Elettropompa da barile BP 1 BARREL: Sistema chiusura flessibile
Si aggangia perfettamente a qualunque tipo di barile
Elettropompa da barile BP 1 BARREL: Interruttore ON/OFF integrato nel galleggiante
Comoda da usare direttamente nel barile
Elettropompa da barile BP 1 BARREL: Prefiltro integrato
Prevenzione dell'attorcigliamento del tubo e quindi flusso d'acqua costante.
Tubo di lunghezza regolabile
  • Si adatta alle diverse profondità dei barili
Interruttore a galleggiante
  • Regola l'attività della pompa con il livello dell'acqua ed evita il funzionamento a secco.
Specifiche

Dati tecnici

Potenza nominale di ingresso (W) 400
Portata, max. (l/h) < 3800
Altezza di erogazione (m) 11
Pressione (bar) max. 1,1
Profondità di immersione (m) max. 7
Temperatura di alimentazione (°C) max. 35
Cavo di alimentazione (m) 10
Voltaggio (V) 230
Frequenza (Hz) 50
Colore Giallo
Peso senza accessori (kg) 4,6
Peso con imballo (kg) 5,7
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 135 x 170 x 520

Dotazione

  • Comoda impugnatura di trasporto
  • Kit di montaggio
  • Tubo, lunghezza regolabile
  • Prefiltro standard
  • Interruttore ON/OFF integrato
  • Valvola di controllo
  • Definizione semplice di livello di accensione: sì
  • Interruttore a galleggiante
Elettropompa da barile BP 1 BARREL
Videos
Aree di applicazione
  • Per innaffiare il giardino con l'acqua piovana
Accessori
