Detergente per la pulizia di fondo dipavimenti RM 69 ASF eco!effi ciency, 200l

Detergente per pulizia di fondo di pavimentazioni industriali. Elimina sporco grasso, oleoso e fuliggine. Modalità eco! riduce il consumo mantenendo efficacia, rispettando l'ambiente.

Pulizia extra potente, facilmente separabile e poco schiumogeno: con la sua potente formulazione, il detergente alcalino FloorPro Deep Cleaner RM 69 eco!efficiency è appositamente progettato per funzionare con la modalità eco!efficiency delle lavasciuga pavimenti Kärcher. Rimuove in modo affidabile lo sporco causato da grasso e olio da pavimenti industriali e altre superfici in ambienti industriali, come pavimenti ESD, massetti scorrevoli o superfici rivestite con resina epossidica. L'efficace sgrassatore è estremamente efficace anche per la pulizia manuale, facilmente separabile e, grazie all'assenza di siliconi, ideale per l'utilizzo nelle aziende metalmeccaniche e di lavorazione delle vernici.

Specifiche

Dati tecnici

Dimensioni della confezione (l) 200
Confezione da (Pezzo(i)) 1
Valore pH 12
Peso (kg) 208,8
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 223,2
Dimensioni (L × P × A) (mm) 580 x 580 x 970
Prodotto
  • Detergente ecologico e potente per pavimenti industriali molto sporchi
  • Dissolve oli pesanti, grasso e sporco minerale
  • Fresca fragranza
  • Rapida efficacia
  • Veloce saparazione olio/acqua nei separatori d'olio (ASF=facile da separare)
  • Senza NTA
Detergente per la pulizia di fondo dipavimenti RM 69 ASF eco!effi ciency, 200l
Detergente per la pulizia di fondo dipavimenti RM 69 ASF eco!effi ciency, 200l
Detergente per la pulizia di fondo dipavimenti RM 69 ASF eco!effi ciency, 200l
Detergente per la pulizia di fondo dipavimenti RM 69 ASF eco!effi ciency, 200l
Attenzione
Scheda di sicurezza prevista come da normative europee
  • H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303 + P361 + P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia].
  • P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
  • P405 Conservare sotto chiave.
  • P501a Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali.
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Aree di applicazione
  • Pulizia dei pavimenti
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