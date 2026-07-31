FloorPro Cleaner CA 50 C eco!perform, 5l
Detergente neutro concentrato a basso impatto ambientale, per la puliziamanuale di superfici dure idrorepellenti. Asciuga velocemente e non lascia aloni, per superfici plastiche e lucide.
Grazie alla sua formulazione particolarmente ecologica e facile da usare, il FloorPro Cleaner CA 50 C eco!perform altamente concentrato e non tossico di Kärcher convince con il suo potere pulente delicato ma efficace, l'elevata efficienza e l'ampia gamma di applicazioni. Il detergente per pavimenti dal gradevole profumo di agrumi è generalmente adatto a tutte le superfici resistenti all'acqua e all'alcool, compresi i pavimenti ESD e i rivestimenti per pavimenti in pietra calcarea tenera come il marmo. Rimuove in modo affidabile impronte, polvere, sporco causato da emissioni e leggeri residui di grasso. Il detergente a bassissima schiuma è studiato per la pulizia di manutenzione sia manuale che meccanica con lavasciuga. Il detergente sostenibile FloorPro CA 50 C eco!perform è certificato secondo i severi requisiti dell'Ecolabel UE ed è stato premiato con l'Ecolabel austriaco.
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni della confezione (l)
|5
|Confezione da (Pezzo(i))
|1
|Valore pH
|8
|Peso (kg)
|5
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|5,2
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|192 x 145 x 248
Prodotto
- Detergente concentrato per pavimenti universale
- Rimuove impronte, polvere e sporco
- Ottimo potere pulente su tutte le superfici dure ed elastiche resistenti all'acqua e all'alcohol
- Non lascia straiture nemmeno sulle superfici brillanti
- Utilizzabile anche su mobili e finiture
- Rallenta la riformazione dello sporco
- Fragranza al limone, fresca e piacevole
- Marchio Ecolabel europeo
Attenzione
Scheda di sicurezza prevista come da normative europee
- EUH 210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
- BR 40/10 C Adv
- BR 45/22 C BP Pack
- BR 45/22 C BP Pack eco!Power
- BR 45/22 C Bp Pack
- BR 65/85 R Classic Bp
- BR 65/85 R Classic Bp Pack
- Classic Mop in cotone a tasche 40 cm
- Premium MF Mop Twisted blu Pocket EU Ecolabel 40 cm
- Premium Mop MF Safe blu a tasche EU Ecolabel 40 cm
- Premium Mop MF a passanti blu a tasche 40 cm
- Premium Mop MF a passanti e tasche 40 cm
- Premium Mop MF a passanti rosso a tasche 40 cm
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- B 110 R Bc Dose+SSD+Fleet+D75
- B 110 R Bc Dose+SSD+Fleet+R75
- B 110 R Bc SSD+D75
- B 110 R Bc+D75
- B 110 R Bp
- B 110 R Bp Pack 170Ah Dose+Fleet+R75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+D75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+D75+DOSE+SSD+Fleet
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+D75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+FleetEU+D75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+R75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+D75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+R75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Fleet+D75
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- B 110 R Bp Pack 170Ah+R75+DOSE+SSD+Fleet
- B 110 R Bp Pack 285Ah+Dose+R75
- B 110 R Bp+D75
- B 110 R Classic Bp Pack +D75
- B 150 R
- B 150 R Bc +D90
- B 150 R Bc +R85
- B 150 R Bp + R85
- B 150 R Bp D90 *RU
- B 150 R Bp Fleet+170AhAGM+D90+Squeegee
- B 150 R Bp Fleet+170AhAGM+R85+Squeegee
- B 150 R Bp Pack 170Ah AGM+D90
- B 150 R Bp Pack 170Ah AGM+R85
- B 150 R Bp Pack 240 Ah Gel+R85+DOSE+Rinse
- B 150 R Bp Pack 240Ah Gel+D90+DOSE+Rinse
- B 150 R Bp Pack 240Ah Wet+D90+DOSE+Rinse
- B 150 R Bp Pack 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse
- B 150 R Bp Pack 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB
- B 150 R Bp Pack Adv 240Ah Wet+D90+DOSE+Rinse
- B 150 R Bp Pack Adv 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB
- B 150 RBpDOSE+SB+240AhWet+Rins+D90+Squee
- B 150 RBpDOSEFleet+240AhWet+Rins+D90+Squ
- B 150 RBpDOSEFleet+240AhWet+Rins+R85+Squ
- B 200 BpDOSE Fleet+240AhWet+Rins+R85+Squ
- B 200 R + D 75
- B 200 R + D 90
- B 200 R + R 90
- B 200 R Bc
- B 200 R Bc +D90
- B 200 R Bc +R85
- B 200 R Bc DOSE+D110+Rins+Beacon
- B 200 R Bp Pack 240Ah Wet+D90+DOSE+Rinse
- B 200 R Bp Pack 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB
- B 200 R Bp Pack Dose+285AhAGM+D110B 200 R Bp Pack 285Ah AGM+D110+DOSE+Rinse+Beacon
- B 250 R + D 100
- B 250 R + R 100
- B 250 R + R 120
- B 250 R Bp
- B 250 R I + R 100
- B 250 R I + R 120
- B 250 R I Bp
- B 260 RI Bp
- B 260 RI Bp Dose+D100
- B 260 RI Bp Dose+SB+R100
- B 260 RI Bp Dose+SB+R120
- B 260 RI Bp Pack Dose+D100
- B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R100
- B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R120
- B 260 RI Bp SB
- B 40 C Ep D 43
- B 40 C Ep D 51
- B 40 C Ep R 45
- B 40 C Ep R 55
- B 40 W Bp
- B 40 W Bp D 51
- B 40 W Bp DOSE
- B 40 W Bp R 55
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D60
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55
- B 50 W Bp+D51+Dose+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp+D51+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp+D60+Dose+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp+R55+Rinse+Autofill
- B 60 W
- B 60/10 C
- B 60WBp Pack DOSE+D65+AF+Rins+V900
- B 60WBpPackDOSE+D65+170Ah+AF+Rins+V900
- B 60WBpPackDOSE+R65+AF+Rins+V900
- B 80 W
- B 90 R
- B 90 R Adv Bp
- B 90 R Adv Bp Pack
- B 90 R Adv DOSE Bp Pack
- B 90 R Classic Bp
- B 90 R Classic Bp Pack
- B 90 R DOSE Bp
- B 95 RS
- B 95 RS + D 65 R
- B 95 RS + R 65
- B 95 RS + R 75
- BD 38/12 C Bp Pack
- BD 43/25 C Bp Pack *EU
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 43/35 C Ep
- BD 50/40 RS Bp
- BD 50/40 RS Bp Pack
- BD 50/50 C Bp Pack 80Ah Li +FC
- BD 50/50 C Bp Pack Classic
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 50/55 C Bp Pack 115Ah
- BD 50/55 W Bp Pack 115Ah
- BD 50/55 W Classic Pack 80Ah
- BD 50/60 C Ep Classic
- BD 50/70 R Bp Pack Classic
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
- BD 50/70 R Fleet Classic
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 160Ah Li +FC
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li +FC
- BD 70/75 W Classic Bp*
- BD 80/100 W Classic Bp
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 160 Ah Li+FC
- BR 30/4 C Adv
- BR 55/40 RS Bp Pack
- BR 75/75 W Classic Bp*EU
Aree di applicazione
- Pulizia pavimento e superfici