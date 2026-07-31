FloorPro Cleaner CA 50 C eco!perform, 5l

Detergente neutro concentrato a basso impatto ambientale, per la puliziamanuale di superfici dure idrorepellenti. Asciuga velocemente e non lascia aloni, per superfici plastiche e lucide.

Grazie alla sua formulazione particolarmente ecologica e facile da usare, il FloorPro Cleaner CA 50 C eco!perform altamente concentrato e non tossico di Kärcher convince con il suo potere pulente delicato ma efficace, l'elevata efficienza e l'ampia gamma di applicazioni. Il detergente per pavimenti dal gradevole profumo di agrumi è generalmente adatto a tutte le superfici resistenti all'acqua e all'alcool, compresi i pavimenti ESD e i rivestimenti per pavimenti in pietra calcarea tenera come il marmo. Rimuove in modo affidabile impronte, polvere, sporco causato da emissioni e leggeri residui di grasso. Il detergente a bassissima schiuma è studiato per la pulizia di manutenzione sia manuale che meccanica con lavasciuga. Il detergente sostenibile FloorPro CA 50 C eco!perform è certificato secondo i severi requisiti dell'Ecolabel UE ed è stato premiato con l'Ecolabel austriaco.

Specifiche

Dati tecnici

Dimensioni della confezione (l) 5
Confezione da (Pezzo(i)) 1
Valore pH 8
Peso (kg) 5
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 5,2
Dimensioni (L × P × A) (mm) 192 x 145 x 248
Prodotto
  • Detergente concentrato per pavimenti universale
  • Rimuove impronte, polvere e sporco
  • Ottimo potere pulente su tutte le superfici dure ed elastiche resistenti all'acqua e all'alcohol
  • Non lascia straiture nemmeno sulle superfici brillanti
  • Utilizzabile anche su mobili e finiture
  • Rallenta la riformazione dello sporco
  • Fragranza al limone, fresca e piacevole
  • Marchio Ecolabel europeo
FloorPro Cleaner CA 50 C eco!perform, 5l
FloorPro Cleaner CA 50 C eco!perform, 5l
FloorPro Cleaner CA 50 C eco!perform, 5l
FloorPro Cleaner CA 50 C eco!perform, 5l
Attenzione
Scheda di sicurezza prevista come da normative europee
  • EUH 210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
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Aree di applicazione
  • Pulizia pavimento e superfici
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