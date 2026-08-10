ライト（トリガーガン取付け用）

IB 15/120用。

IB 15/120用。

製品仕様

製品スペック

重量 (kg) 0.3
梱包重量 (kg) 0.4
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 95 x 95 x 95
動画
適合機種
販売終了製品