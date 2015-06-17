業務用製品カタログ

ケルヒャー業務用製品カタログ（PDF）ダウンロードページ
ご希望の機種をクリックしてお選びください。

【業務用製品 カタログ】

業務用総合カタログ

業務用製品の性能・仕様、標準装備品などを紹介しています。
業務用総合カタログをWebでスムーズに閲覧いただけます。

カタログを見る

業務用製品 ラインナップカタログ

業務用製品の製品ラインナップを紹介しています。
業務用製品ラインナップカタログをWebでスムーズに閲覧いただけます。

カタログを見る

冷水高圧洗浄機

温水高圧洗浄機

超高圧洗浄機

ドライクリーナー

乾湿両用掃除機

産業用バキュームクリーナー

スチームクリーナー

カーペットリンスクリーナー

カーペット洗浄機

清掃ロボット

床洗浄機

スイーパー、バキュームスイーパー

ドライアイスブラスター

マニュアルクリーニング

プロ用ガーデンツール

各種アクセサリー

【家庭用製品】
高圧洗浄機散水シリーズスイーパーモバイルクリーナースチームクリーナーウォーターバキュームクリーナーコードレスクリーナー乾湿両用バキュームクリーナーカーペットリンスクリーナーガーデンツール家庭用製品アクセサリー家庭用洗浄剤

【業務用製品】
高圧洗浄機バキュームクリーナーカーペットクリーナースチームクリーナープロ用ガーデンツール清掃ロボット床洗浄機スイーパー・バキュームスイーパー産業用バキュームクリーナードライアイス洗浄清掃ツール、トロリーWOMA 超高圧洗浄機業務用製品アクセサリー業務用洗浄剤