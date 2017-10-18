業種別ソリューション

HACCP（ハサップ）とは？

HACCP（ハサップ）とは国際的な機関によって推奨されている食品衛生管理の手法です。

日本国内でも2020年6月から食品の製造、加工、貯蔵、販売などにかかわるすべて事業者がHACCPの考え方に沿って衛生管理を行うことの義務化が始まり、2021年6月には完全義務化しました。

このコラムでは、HACCPの詳細な内容を解説しながら、それを食品事業者が取り入れるための考え方やポイントについても紹介していきます。