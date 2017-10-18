業種別ソリューション
導入事例＆清掃お役立ちコラム
ケルヒャーの業務用製品を導入されたことで、それまで抱えていた清掃の問題や課題を解決されたお客様の事例をご案内します。
また、汚れの種類や質、さらには清掃場所の広さや環境に合わせて適切な機器とその扱い方をご案内するコラムを掲載しています。
清掃の生産性を上げたい方に
清掃にかかる時間を短縮したい
採用した清掃機器が、本当に自社の用途に適しているのか判断できず、効率的な清掃が行えているのかが分からない
現在の清掃手法で、十分なクリーニング効果を得られていない
ケルヒャーは清掃機器の選定やクリーニング効果を最大限に高める手法のベストプラクティスを、半世紀以上の豊富な経験と実績に基づきご提案します。適切な清掃機器を正しく使うことで、身体への負担を大幅に軽減しながら清掃効果の飛躍的な向上を実現できます。
ケルヒャーが解決できるわけ
豊富なラインナップから用途に合った清掃機器が選べる
頑丈で使いやすい、コンパクト機器をはじめ、幅広い製品ラインナップをご提供しています。また、さまざまなシチュエーションに合わせたアクセサリーも豊富に取り揃えています。お客様により異なる用途・利用シーンに合わせた最適な清掃機器の選定については、もちろんケルヒャーの担当者がサポートします。
誰でも正しく安全に使用でき、清掃効率の改善も実現
ケルヒャーの清掃機器は、操作が非常にシンプルなことが大きな特長です。コンパクトかつパワフルで誰もが容易に扱うことができます。さらに、清掃効果をより一層高める研修プログラムもご用意しています。経験豊富な担当者が、お客様それぞれの環境に合わせた清掃手法をご提案します。