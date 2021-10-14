お客様導入事例｜車内清掃

除塵作業で問題になるのが掃除機のコードの取り回し

「一般的に、アウトレット店というと、コストメリット重視で、サービスは簡素なイメージをもたれる方もいらっしゃるかと思います。販売するお店によって車内の清掃状態は様々ですが、お客様にとっては、やはり衛生面の印象はご購入に大きく影響しますので、当店では、展示車のキレイさには特にこだわっています」と語る地域責任者の井上哲男氏。

「買い取りを行い、仕入れた車はガレージでリンサーやスチームクリーナーなどを駆使して徹底的にきれいにし、販売可能な状態に持っていきます。

多い時には日に６～７台、少ないときでも２～３台は車内清掃を行います。作業時間は車の状態によってまちまちで、１台30分程度で終わることもあれば、汚れの状態によっては２～３時間かかることもあります。

どんな状態の車でも、マットのゴミや車内の除塵のために掃除機は欠かせず、現在はケルヒャーのコード式掃除機「乾湿両用バキュームクリーナー NT 27/1」を使用しています」

「コード式で作業を行うのが当たり前になっており、特に不便に感じることはありませんでしたが、車内清掃は前のドアを開けて作業、次に後ろのドアを開けて作業するため、車のまわりをグルっと回るように作業を行います。

その際、コードの取りまわしには慣れが必要で、熟練者であってもあと少し隙間に届かないといった場合には、掃除機本体を反対回りで大きく移動させなければなりません。

また、伸びきったコードが他の車の移動を妨げたり、コードがボディに当たってしまうといった問題がありました。

そこでコードレス式の「乾湿両用バキュームクリーナー NT 22/1 Ap Bp」に置き換えて作業を行ったらどうなるのか、モニターテストを行うことになりました」