お客様導入事例｜車内清掃
ケルヒャー業務用品を導入いただいたお客様の事例をご紹介いたします。
株式会社IDOM様（ガリバーアウトレット八千代店）
コードレス化で車内清掃の品質・効率を改善。
汚れに気づいた時、誰でも素早い対応が可能に。
ガリバーアウトレット八千代店 地域責任者
井上 哲男 氏
－導入背景や課題－
取材先「ガリバーアウトレット八千代店」について
緑の看板でお馴染みの、中古車の販売・買取のガリバー。今回お伺いしたのは、赤い看板が目印のガリバーアウトレット八千代店です。八千代店は比較的都心部に近い立地でありながら、200～250台とたくさんの展示車を揃えているのが特徴です。
お客様により安心・安全なカーライフを末永くお過ごしいただくために、ガリバーでは国産車で最長10年、輸入車は最長5年まで保証（有償プラン ※1 ）されています。
また、整備・鈑金・クリーニング・保証といったオプションの中から、お客様が必要と思われたものを取捨選択できるサービスプランを採用されており、多様なお客様ニーズに対応されています。
※輸入車の保証は最長で5年（有償）となります。
※長期保証を付帯できる車両には条件があります。保証の付帯、期間、範囲、内容、適用には一定の条件がございます。詳しくはガリバーの店舗スタッフまでお問い合わせください。
除塵作業で問題になるのが掃除機のコードの取り回し
「一般的に、アウトレット店というと、コストメリット重視で、サービスは簡素なイメージをもたれる方もいらっしゃるかと思います。販売するお店によって車内の清掃状態は様々ですが、お客様にとっては、やはり衛生面の印象はご購入に大きく影響しますので、当店では、展示車のキレイさには特にこだわっています」と語る地域責任者の井上哲男氏。
「買い取りを行い、仕入れた車はガレージでリンサーやスチームクリーナーなどを駆使して徹底的にきれいにし、販売可能な状態に持っていきます。
多い時には日に６～７台、少ないときでも２～３台は車内清掃を行います。作業時間は車の状態によってまちまちで、１台30分程度で終わることもあれば、汚れの状態によっては２～３時間かかることもあります。
どんな状態の車でも、マットのゴミや車内の除塵のために掃除機は欠かせず、現在はケルヒャーのコード式掃除機「乾湿両用バキュームクリーナー NT 27/1」を使用しています」
「コード式で作業を行うのが当たり前になっており、特に不便に感じることはありませんでしたが、車内清掃は前のドアを開けて作業、次に後ろのドアを開けて作業するため、車のまわりをグルっと回るように作業を行います。
その際、コードの取りまわしには慣れが必要で、熟練者であってもあと少し隙間に届かないといった場合には、掃除機本体を反対回りで大きく移動させなければなりません。
また、伸びきったコードが他の車の移動を妨げたり、コードがボディに当たってしまうといった問題がありました。
そこでコードレス式の「乾湿両用バキュームクリーナー NT 22/1 Ap Bp」に置き換えて作業を行ったらどうなるのか、モニターテストを行うことになりました」
以前から使用されていたコード付きタイプのNT 27/1
今回ご使用いただいたコードレスタイプのNT 22/1 Ap Bp
－使っていただいた感想－
コード式と遜色ないパワーでゴミを吸引
パートスタッフが多い現場でも問題ない扱いやすさ
ガリバーアウトレット八千代は女性のパートスタッフが多く、車内清掃は主に彼女たちが担当。OJTの際の負担にならないよう、道具の扱いやすさは重要ですが、シンプルな操作性のNT 22/1 Ap Bpはすんなりと受け入れられたそうです。
「コードレス化で心配していた吸引力ですが、コード式と遜色ありません。今使ってるのがコードレスであることを忘れてしまうほど。車内は細かい凹凸がたくさんありますが、強力にゴミを吸い取ってくれます。また、ガレージでの使用なので静音性は重視しませんが、音も静かですね。
バッテリー交換についても複雑さはなく、ボタン1つ押すだけで取り外しができ、取り付けも押し込むだけと、誰でも簡単に行えます」
NT 22/1 Ap Bpでの清掃の様子
－導入による変化や効果－
繁忙期で本当に忙しい時のフォローに大活躍
「除塵以外の作業もあるため、ガレージまで車を回すという従来のやり方は変わりませんが、コードによるストレスはなくなりました。コードの取り回しを気にしなくてよい分、トータル的な作業時間は確実に短縮されました。
また、展示後に汚れに気づいた際など、NT 22/1 Ap Bpでサッと取ってしまえるのも大きなメリットです。
洗車の都度ガレージに運ぶ手間と時間がなくなり、作業効率が高まりました」
一方で課題として見えてきたのがバッテリーの持ちでした。
２つのバッテリーを用意し、片方を使っている間、もう片方を充電するという使い方をしてきましたが、1回の充電60～80分で稼働するのは約30分。
床清掃であれば十分な時間ですが、車内清掃の1日の総作業は6時間に及ぶため、繰り返しのバッテリー交換が煩わしく感じることも。
「長時間の電源確保が必須のため、現実的にはすべてをコードレス化するのではなくNT 27/1とNT 22/1 Ap Bpを併用する形になると思います。
忙しいときはガレージのコンセントの取り合いになってしまうため、清掃待ちの待ちの車が発生することがありました。
また、繁忙期に高圧洗浄機や掃除機などをフル稼働させるとブレーカーが落ちてしまうこともあるため、事前に充電しておけるNT 22/1 Ap Bpが活躍する場面は大いにあります。
状況対応に幅が生まれ、なにより本当に忙しいときのフォローに役立ってくれます」
－ワンポイントコラム－
よりコンパクトなモデルも試していただきました。
お話を伺った際、NT 22/1 Ap Bpより一回りコンパクトなモデル「コードレスドライクリーナー T 9/1 Bp」もご試用いただきました。
「今回は車内清掃のみの使用でしたが、店舗内の清掃だったり、展示車の間をすり抜けて移動することを考えると、よりコンパクトで軽量なT 9/1 Bpにも魅力を感じました。
店舗内は現在、家庭用のコード式で毎朝清掃を行っていますが、全フロアの清掃を完了させるには電源確保のため４回もコンセントを指し直す必要があります。
その手間がなくなるうえ、コードをイスなどに引っ掛ける心配がなくなることを考えると、相当の作業時間短縮が見込めます。
NT 22/1 Ap Bpも女性スタッフが片手で持ち上げられる重さですが、T 9/1 Bpはより軽く、楽に持ち運びができます。
ガレージでの作業ではなく、今後車の展示場所までスタッフが移動して除塵作業を行うことを考えると、小型のボディで、展示車と展示車の間でも小回りが利く点は大きなメリットになります」
T 9/1 Bpを使って店舗内を清掃。
コンパクトで軽量なT 9/1 Bpなら持ち運びも簡単。
－最後に、ケルヒャーに期待すること－
これからのケルヒャーに期待することを井上氏に教えていただきました。
「標準のノズルで十分作業は可能ですが、車内清掃専用の先端アタッチメントがあると嬉しいですね。
エアコンの吹き出し口に入れるブラシだったり、細かいスキマに入り込む曲がるノズルだったり、高級車のシートを傷つけないようなシリコンカバーだったり。
そういったものが開発されれば、ケルヒャーのバキュームクリーナーは自動車販売業界にとってなくてはならない存在になると思います」
株式会社IDOM
本社所在地 〒100-6425 東京都千代田区丸の内2-7-3 東京ビルディング25階
資本金 41億5,700万円（2021年2月28日時点）
事業内容 自動車の買取事業、自動車の販売事業、その他自動車流通に関わる事業
URL：https://221616.com/idom/
ガリバーアウトレット八千代店
住所 〒276-0046 千葉県八千代市大和田新田130-8
営業時間 10:00-19:00
電話番号 0120-990-935（無料）
URL：https://221616.com/shop/chiba/yachiyoshi/BD0476/
今回の事例で紹介した製品
コードレス乾湿両用バキュームクリーナー NT 22/1 Ap Bp
ケルヒャー初のコードレスタイプの乾湿両用バキュームクリーナー。
乾いたゴミや湿ったゴミ、水を回収できるので、車内だけでなくショールームなど様々な場所に多用途に使用できます。
コードレスでありながらコード付きタイプとそん色のない吸引力があるため、広い範囲でも短時間で効率的に清掃作業が行えます。
またチリ落とし機能が付いており、使用中の吸引力の低下も簡単に解消できます。
乾湿両用バキュームクリーナー NT 27/1
乾いたゴミや湿ったゴミ、水を回収できるので、車内だけでなくショールームなど様々な場所に多用途に使える、乾湿両用のコンパクト掃除機。
軽くて丈夫なプラスチックボディと豊富なアクセサリー、そしてコンパクトでありながら強力な吸引力が特徴です。
2021年現在、ガリバーの多くの店舗でご使用いただいているモデルです。
コードレスドライクリーナー T 9/1 Bp
女性でも持ち運びが簡単な軽量・コンパクトなコードレスタイプの乾式クリーナー。
付属品を本体に収納・固定できるため、コンパクトに収納でき、加えて片手で持ち運びができるため、餅箱にも簡単です。
静音設計でもあるため、店舗内の気になった汚れをお客様が来店されている時間帯でもサッと回収することができます。
お客様導入事例一覧
この他にも、ケルヒャー製品を導入されたことで清掃に関する問題を解決されたお客様の事例をご案内しています。
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※モニターキャンペーン当選レポート
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日本空港テクノ株式会社様（ビル清掃）
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石坂産業株式会社様（粉塵回収）
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ガリバーアウトレット八千代店様（車内清掃）
コードの取り回しに不便さを感じていた車内清掃に、コードレスタイプの掃除機を導入した結果...。
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日立Astemo株式会社様（工場清掃）
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