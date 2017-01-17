床洗浄機モニター事例｜ペット医療室の清掃

「日本補助犬協会 チャリティクリーニング」の一環として、認定免許センター長であり獣医師の加藤精二様に、医療室にてケルヒャーの業務用手押し式床洗浄機『BD 30/4 C Bp』を使った床清掃を実施していただいた。

「これまでは掃除機を使って清掃していましたが、犬の抜け毛は宙に浮きやすく、時間が経つとまたすぐに溜まってしまうことが悩みでした。また犬は外を歩いた足でそのまま入室するため定期的にモップがけも行っていましたが、本当に汚れが取れているか見た目にはわかりませんでした。衛生的には床に落ちた抜け毛や汚れをきれいに取るということが重要なので、より効果的な清掃方法、掃除用具を求めていました。『BD 30/4 C Bp』では、タンクに吸収された汚水を見ればどれくらいきれいになったのか確認できます。洗浄後の床の色を見ても明らかに汚れが取れています。給水や排水などの操作も簡単ですし、手を汚さず清掃できる点もよいですね」と加藤様。

またこれまでは塩素系の薬剤を使って清掃をすることもあったが、濃度が濃いと臭いが強くなる。また清掃後の床を犬が素足で歩き、その足を舐めてしまうことも考えられる。『BD 30/4 C Bp』は、薬剤を使わずに水だけで床を清掃できるため、犬にも安心なうえ、いつでも清掃できるのが大きなメリットだと語る。

「サイズがコンパクトで、充電式なのもうれしいですね。医療室は狭いうえに、さまざまな医療機器があるため、大掛かりな掃除は難しいのです。スタッフの人数や清掃できる時間が限られるので、短時間で効率よく清掃する必要もありました。『BD 30/4 C Bp』は出し入れも楽ですし、コードがないので場所を選ばず清掃できます。小回りが利くので奥まった場所も掃除がしやすく、さらにパワーもあり一度で掃除が済みます。保管にも場所を取らないので小規模の事業所や動物病院、ペットショップなどでは動物にも嬉しい利用価値の高い掃除道具と言えるでしょう」