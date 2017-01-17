床洗浄機モニター事例｜ペット医療室の清掃
ケルヒャー業務用品を導入していただいたお客様の事例をご紹介します。
日本補助犬協会では犬の毛がたまりやすく汚れやすいのが課題でしたが、業務用手押し式床洗浄機を活用し改善につながりました。
課題
解決
・衛生的に床掃除が不可欠だが、モップかけだけでは汚れがきちんと落ちているか確認できないのが課題だった。
・『BD 30/4 C Bp』は汚れが汚水タンクに溜まるので、洗浄度合が一目瞭然。洗剤を使わずに汚れをきちんと落とせるため、衛生的で犬の健康面でも安心。
・医療室はスペースが狭く、医療機器も多いため、大掛かりな掃除が難しかった。
・バッテリー式なのでコードがなく、移動が楽。コンパクトなサイズなので小回りが利き、女性でも扱いやすい。また省スペースで保管できる。
・清掃できる人員や時間が限られるため、清掃方法の効率化が課題だった。
・使用後のモップを洗う手間を省略化。洗浄ブラシや汚水タンクも簡単に着脱できるので、手を汚さずに、すぐに簡単に掃除ができる。
「盲導犬」「介助犬」「聴導犬」の３種の補助犬を育成し、身体障害者の方の生活をサポートするためのさまざまな事業を展開している公益財団法人 日本補助犬協会様。その事業の大きな柱でもある「補助犬の認定審査」を行う場所が「認定免許センター」だ。認定免許センター内には医療室があり、認定審査のための健康診断のほか、併設の訓練センターでトレーニング中の育成犬の健康管理も行っている。訓練センターでは常時20匹程の補助犬を育成しているため、医療室内においても床に犬の抜け毛が溜まりやすく、また犬は外を歩いた足でそのまま入室するので床が汚れやすいのが課題だった。現状は診察前に掃除機をかけ、定期的にモップがけを行っていたが、動物の健康に配慮しながらより効率よく衛生的に清掃できる方法を模索していた。
「日本補助犬協会 チャリティクリーニング」の一環として、認定免許センター長であり獣医師の加藤精二様に、医療室にてケルヒャーの業務用手押し式床洗浄機『BD 30/4 C Bp』を使った床清掃を実施していただいた。
「これまでは掃除機を使って清掃していましたが、犬の抜け毛は宙に浮きやすく、時間が経つとまたすぐに溜まってしまうことが悩みでした。また犬は外を歩いた足でそのまま入室するため定期的にモップがけも行っていましたが、本当に汚れが取れているか見た目にはわかりませんでした。衛生的には床に落ちた抜け毛や汚れをきれいに取るということが重要なので、より効果的な清掃方法、掃除用具を求めていました。『BD 30/4 C Bp』では、タンクに吸収された汚水を見ればどれくらいきれいになったのか確認できます。洗浄後の床の色を見ても明らかに汚れが取れています。給水や排水などの操作も簡単ですし、手を汚さず清掃できる点もよいですね」と加藤様。
またこれまでは塩素系の薬剤を使って清掃をすることもあったが、濃度が濃いと臭いが強くなる。また清掃後の床を犬が素足で歩き、その足を舐めてしまうことも考えられる。『BD 30/4 C Bp』は、薬剤を使わずに水だけで床を清掃できるため、犬にも安心なうえ、いつでも清掃できるのが大きなメリットだと語る。
「サイズがコンパクトで、充電式なのもうれしいですね。医療室は狭いうえに、さまざまな医療機器があるため、大掛かりな掃除は難しいのです。スタッフの人数や清掃できる時間が限られるので、短時間で効率よく清掃する必要もありました。『BD 30/4 C Bp』は出し入れも楽ですし、コードがないので場所を選ばず清掃できます。小回りが利くので奥まった場所も掃除がしやすく、さらにパワーもあり一度で掃除が済みます。保管にも場所を取らないので小規模の事業所や動物病院、ペットショップなどでは動物にも嬉しい利用価値の高い掃除道具と言えるでしょう」
- 縦置きでき、コンパクト
- タンクに吸水された汚水
- 洗浄後の床面
- 着脱可能なバッテリー
公益財団法人 日本補助犬協会
「盲導犬」「介助犬」「聴導犬」の３種の補助犬を育成・認定する日本唯一の団体。身体障害者補助犬法の施行を機に設立され、「補助犬の育成と無償貸与」、「補助犬の認定」、「補助犬の啓発」、「補助犬を使った子どもの情操教育」などの事業のほか、「リタイア後の補助犬のアフターケア」等幅広い活動を行う。
TEL：045-951-9221 URL：http://www.hojyoken.or.jp/
導入製品
製品ページで製品スペック、カタログをご案内しています。
業務用手押し式床洗浄機 BD 30/4 C Bp
お客様導入事例一覧
この他にも、ケルヒャー製品を導入されたことで清掃に関する問題を解決されたお客様の事例をご案内しています。
グローブシップ株式会社様（ビル清掃業務改善）
「文化学園」の清掃課題は床のヒールマーク（靴底の摩擦汚れ）。モップによる手作業の清掃を機械化した結果…。
有限会社おっとちグリーンステーション様（有機農業の温水除草システム®活用）
有機農業の2大作業は「除草」と「清掃」です。その2つのお困りごとを1台で解決するために、温水高圧洗浄機を導入した結果…。
農業法人 椛沢組様（農業現場の清掃効率化）
農機具の清掃に、家庭用の掃除機などを使っていた椛沢組様は、清掃の効率化が課題でした。そこで産業用清掃機器を導入した結果...。
阪急阪神クリーンサービス株式会社様（ビル清掃ロボット活用＆バッテリー統一）
関西屈指のオフィスタワー「グラングリーン大阪」。資機材庫の狭さという制約の中で、ロボット活用と省スペース化を一気に解決した秘訣とは...。
株式会社畑中工務店様（ダムの除草 温水除草システム®）
「七ヶ宿ダム」の維持管理を行う同社。ブロック舗装の雑草に悩み、環境に優しい温水除草システム®を導入した結果...。
倉敷由加温泉ホテル 山桃花（さんとうか）様（宿泊施設ロボット清掃）
限られた時間内で広大な共用部の清掃品質維持と、人手不足解消のためにロボット掃除機を導入した結果...。
DBシェンカー社 シュトゥットガルト空港事業所 様（大型物流倉庫床清掃）
事業所を長年悩ませてきた「カーボンブラック、タイヤカス、煤（すす）などの黒い粉塵」の洗浄に床洗浄ロボットを導入した結果...。
株式会社 横浜国際平和会議場-パシフィコ横浜 様（ビル清掃業務改善）
広大なカーペットフロアの安全かつ速やかな清掃に、カーペット仕様にカスタマイズした搭乗式スイーパーなどを次々に導入した結果...。
株式会社山形ビルサービス様（ビル清掃業務改善）
客室清掃を助ける除塵作業の簡略化にカーペットスイーパーを導入した結果...。
※モニターキャンペーン当選レポート
クボタインクルージョンワークス株式会社様（オフィスビル・工場内清掃）
障がい者スタッフたちが少ない人数で、安全作業かつ高い品質を保ち清掃するために3機種の清掃マシンを導入した結果...。
株式会社佳長様（セントラル洗浄）
毎日2時間以上かかった手作業での清掃の負担を軽減するために、セントラル洗浄システムや床洗浄機などを導入した結果...。
日本空港テクノ株式会社様（ビル清掃）
脚立からの落下に気を張り除塵しづらい給排気口の清掃に、コードレス背負式クリーナーを導入した結果...。
石坂産業株式会社様（粉塵回収）
工場内の広範囲に溜まる粉塵の効率的な清掃に、産業用バキュームクリーナーやセントラルバキュームシステムを導入した結果...。
ガリバーアウトレット八千代店様（車内清掃）
コードの取り回しに不便さを感じていた車内清掃に、コードレスタイプの掃除機を導入した結果...。
日本ロード・メンテナンス株式会社様（雑草除去）
機械が使えず手作業で刈るため根が残りすぐに生えてきてしまう場所の除草作業に、温水除草システムを導入した結果...。
日立Astemo株式会社様（工場清掃）
AGV（自動搬送車）が行きかう広範囲の床を清潔に保つため、搭乗式の床洗浄機を導入した結果...。
株式会社東日本環境アクセス様（駅清掃）
利用者がコードに引っかかったり、水で足を滑らせてしまうリスクを最小限にするため、コードレス床洗浄機を導入した結果...。
公益財団法人 日本補助犬協会様（ペット医療室の清掃）
犬の抜け毛が溜まりやすい診察室や、外を歩いた犬たちが歩く床の衛生管理のために、コンパクトな床洗浄機を導入した結果...。
株式会社ユーメディア様（工場清掃）
印刷物を出荷するスペースで、パレットなどから発生する木くずや釘の回収に手押し式のスイーパーを導入した結果...。