面倒なお掃除の強い味方に

ケルヒャーのハンディクリーナーは軽量でコンパクト、とても使いやすい設計です。キッチン、リビングルーム、寝室、車内など、毎日の面倒なお掃除の強い味方です。

テーブルの下の食べこぼし、散らばった猫砂、洗面所の髪の毛…ちょっとした気になるゴミをサッと吸引します。

ケルヒャーのクリーナーだから吸引力はもちろんパワフル！満足いただける清掃結果をお約束します。