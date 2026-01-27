ハンディクリーナー
ケルヒャーのインドア用クリーナーは、パワフルな吸引力と使いやすさを兼ね備えています。 ファミリー、小さいお子様のいるご家庭、シングル、ペットオーナーなど、ケルヒャーはあらゆる状況に適した掃除機をご用意しています。
ハンディクリーナー
面倒なお掃除の強い味方に
ケルヒャーのハンディクリーナーは軽量でコンパクト、とても使いやすい設計です。キッチン、リビングルーム、寝室、車内など、毎日の面倒なお掃除の強い味方です。
テーブルの下の食べこぼし、散らばった猫砂、洗面所の髪の毛…ちょっとした気になるゴミをサッと吸引します。
ケルヒャーのクリーナーだから吸引力はもちろんパワフル！満足いただける清掃結果をお約束します。
二層構造のフィルター
ケルヒャーのハンディクリーナーのフィルターは、外側のメッシュフィルター、内側のHEPA12フィルター（EN 1822:1998）の二層構造です。メッシュフィルターで粗ゴミ、HEPA12フィルターでダニの排泄物や花粉などの小さな粒子、真菌の胞子、バクテリア、およびアレルゲンの 99.5% を排気から除去します。
両フィルターは水洗いができるので、メンテンナンスも安心です。
車内の掃除にも最適
使いやすさとパワフル吸引を実現したケルヒャーハンディクリーナーは、狭い車内の掃除にも最適です。ダッシュボード、シート、床マットなど、手が届きにくい場所をサッとキレイにします。
1個で2役！ブラシ付きすきまノズル
ソファや車のシートの隙間や家具の裏にはすきまノズルを、パソコンのキーボードなどのデリケートな表面や細かいホコリの掃除にはブラシを展開して使用できます。
簡単ゴミ捨て、大容量ダストコンテナ
ダストコンテナは簡単に外せるので、ゴミ捨てもラクラク。0.15 Lの大容量なのでゴミ捨ての頻度が少なく、ストレスフリーです。もちろん水洗いもできます。
ブラシレスモーター搭載
ブラシレスモーターの搭載で、本体の軽量化、長寿命なモーター、モーター音のセーブ、よりパワフルな吸引力を実現しました。
充電スタンド
収納中に充電完了！置くだけで充電、ブラシ付きすきまノズルも一緒に収納できる充電スタンドです。インテリアを損なわないデザインなので、お部屋に設置できます。気になるときにサッと取り出してパッとお掃除完了です。