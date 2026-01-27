カーペットリンスクリーナー

洗えないものを、洗ってみませんか？

ケルヒャーのカーペットリンスクリーナーは、頻繁に洗えない布製品の汚れをサッとキレイにできるスペシャルなクリーナーです。

洗浄水あるいは水を吹き付けて汚れを浮かせ、吸引します。

カーペット、ラグ、布製ソファ、車のシート、ペットベッド、ガーデン家具...、ほぼすべての布製品のしつこい汚れを落とします。

泥汚れ、油汚れ、ニオイ？もう心配はいりません。