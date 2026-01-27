カーペットリンスクリーナー
ファブリックを清潔に！ カーペット、布製品、車のシートなど、繊維の奥深くまで清潔にします。ケルヒャーのカーペットリンスクリーナーは、洗浄剤を希釈した洗浄水または水を布製品の表面に吹き付け、汚れと一緒に吸引して取り除きます。汚れ、油脂、臭いを簡単に洗浄できます。 アレルギーでお悩みの方や、ペットを飼っているご家庭に最適です。
洗えないものを、洗ってみませんか？
ケルヒャーのカーペットリンスクリーナーは、頻繁に洗えない布製品の汚れをサッとキレイにできるスペシャルなクリーナーです。
洗浄水あるいは水を吹き付けて汚れを浮かせ、吸引します。
カーペット、ラグ、布製ソファ、車のシート、ペットベッド、ガーデン家具...、ほぼすべての布製品のしつこい汚れを落とします。
泥汚れ、油汚れ、ニオイ？もう心配はいりません。
子どもやペットの「困った！」もパワフル吸引！
小さなお子様や可愛いペットがいるご家庭では、うっかり飲み物をこぼしたり、泥だらけの足跡がついてしまうこと、よくありますよね。
でも、もう大丈夫！
ケルヒャーのカーペットリンスクリーナーがあれば、どんな汚れもサッと解決！
驚きの洗浄力！飲み物のシミも、ペットの粗相も、泥汚れも、あっという間にキレイに。
繊維の奥の奥まで徹底洗浄！まるで新品のような仕上がりに。
安心・安全！小さなお子様やペットがいるご家庭、アレルギーをお持ちの方も安心してお使いいただけます。
しつこい汚れにも負けないパワフル吸引で、あなたの「困った」を解決します。
簡単メンテナンスで清潔＆快適！
クリーナーの内部にたまる汚れが異臭の原因になることも。
ケルヒャーのカーペットリンスクリーナーなら「システムクリーニング機能」で簡単にお手入れ、汚水の通り道も一気にキレイにします。
さらに、回収タンクの容量が清水タンクより大きいため、一回の掃除で汚水が漏れる心配はありません。
また「フローター」機能により、タンクが満タンになると自動で吸引をストップ。汚水があふれることなく、掃除の手間を減らします。
気になる汚れから「困った...」までしっかり吸引する、頼れるクリーナーです。
あきらめていたカーペットの汚れ、驚きの洗浄力でキレイに
ケルヒャーのカーペットリンスクリーナー SE 3は、感動の清掃体験をお届けします。
ケルヒャーが誇るスプレー式吸引技術によって、効率的で使いやすく、繊維の奥まで徹底洗浄できる、カーペットリンスクリーナーが誕生しました。
車のシート、ガーデン家具、布張りのソファなど、洗いにくい布製品の汚れを簡単に落とせます。
アタッチメントで、さらに快適！
豊富なアタッチメントがあれば、カーペットリンスクリーナーの使い方は無限大。
最適な洗剤と組み合わせれば、最高の洗浄結果をお約束します。
アタッチメントは、ワンクリックで素早く取り付け・取り外しが可能。