高圧洗浄機とスチームクリーナーの違いを比較！特徴や使い分け方は？

99.99%除菌 ※1

洗剤不要

高温（約100℃）スチーム

高温（約100℃）のスチームの力で、汚れを浮かせて落とす洗浄クリーナーです。洗剤を使用せず、除菌もできるので、小さなお子様やペットのいるご家庭でも安心してお使いいただけます。主に屋内で使用します。

*第三者機関調べ。ケルヒャースチームクリーナーをスチーム最大量モードで30秒間噴射するとウイルスを99.999%除去するという結果が出ました。

ケルヒャーのスチームクリーナーを正しく使用すると、一般家庭のバクテリアを99.99%除菌することができます。（表面の硬い場所を清掃した場合）