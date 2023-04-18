Kärcher Logo

ケルヒャーマガジン

もっとキレイに。もっと美しく。
ーBeautiful clean lifeー

ケルヒャーで叶う、上質なライフスタイル

ここでしか読めないスペシャルコンテンツをお届け

COLUMN ケルヒャーの家電デザイナーに聞く、デザインの裏にある哲学と“成功の秘訣”とは

UPDATE 2024.03.19
HOWTO >花粉・黄砂で汚れやすい車や窓ガラス。簡単に取り除く洗車・清掃のコツとは？

UPDATE 2024.02.06
COLUMN 創業の地・ドイツでわかった、ケルヒャーの奥深い歴史と「清掃専業メーカー」であるという確信

UPDATE 2023.12.26
COLUMN 家電スペシャリストが見た“世界が注目する欧州最大の家電展示会”「IFA」でのケルヒャーの存在感

UPDATE 2023.11.24
HEALTH 医師が解説！ハウスダストとは？ アレルギーを防ぐお掃除のポイント

UPDATE 2023.09.21
LIFE STYLE インテリアコーディネーターが語る、スチームクリーナーが日本住宅におすすめの理由

UPDATE 2023.07.04
LIFE STYLE >家電のプロも納得！ 家族全員で掃除したくなる高圧洗浄機は理想のパートナー

UPDATE 2023.05.02