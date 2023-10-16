家電スペシャリストが見た“世界が注目する欧州最大の家電展示会”「IFA」でのケルヒャーの存在感

ケルヒャーはこれまで、イエローのブランドカラーを主軸としてきました。しかし、今後“インドア"製品は、よりインテリアにもフィットするようにニュートラルな「ホワイト」に、日本を含めた全ての国で統一されます。

そして今回、注目を集めたのが「シグネチャーライン」という、各インドア製品のハイエンドモデルです。このラインには、ケルヒャーの創業者であるアルフレッド・ケルヒャーの直筆サインが刻印されています。

彼は、高圧洗浄機などを発明した情熱的で先見の明を持ったパイオニアだったそう。そのため、彼のサインは、ケルヒャー製品の革新と高品質の証です。

これらの新製品は、プロフェッショナル製品で培った“高いテクノロジー”と“洗練されたデザイン”に加えて、創設者アルフレッド・ケルヒャーの“直筆サイン”を刻んでおり、歴史と信頼に裏打ちされたブランドのトップクラス・アイテムであることをアピールしていました。

「家の中で使用する家電が、どのようなインテリアにも馴染むということはとても大事なことです。これまでのケルヒャーの黄色基調の家電はビビットではあるのですが、インテリアとの相性という意味ではあまり良いとは言えませんでした。2024年からホームユースの家電を全てホワイトにするということは、時代のトレンドにも非常にマッチしていると思います」（家電スペシャリスト・滝田）