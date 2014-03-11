高圧洗浄機（業務用）

ケルヒャー高圧洗浄機は様々な場所で効率の良い洗浄を可能にします。 ケルヒャーは1950年に高圧洗浄機を発売して以来、常に進化し続けています。より少ない消費電力で高いパフォーマンスを実現、耐久性も改善し長寿命に。電源を必要としないタイプのものや、ボイラーを搭載した温水高圧洗浄機なども開発しました。世界のマーケットリーダーとして、ケルヒャーは常にニーズに応えこれからも進歩を続けていきます。

Kärcher 冷水高圧洗浄機

冷水高圧洗浄機

高い圧力と機能性で頑固な汚れを落とす冷水高圧洗浄機です。業務用機械や車両、建物など、大きな面積の洗浄に最適。

Kärcher 温水高圧洗浄機

温水高圧洗浄機

パワフルな洗浄力と温水で頑固な汚れもキレイに落とす温水高圧洗浄機です。

Kärcher 超高圧洗浄機 超高圧洗浄機

超高圧洗浄機

超高圧の洗浄力を実現しながら、移動性に優れた超高圧洗浄機です。洗浄だけでなく付着物除去など、これまでの高圧洗浄機を超えるハイパワーです。

Kärcher 据え置き型高圧洗浄機

据え置き型高圧洗浄機

据え置き型高圧洗浄機は、幅広い用途に最適です。常設の配管ネットワークを通して、高圧水が各使用ポイントへ直接供給されます。

高圧洗浄機用 洗浄剤

ケルヒャーの業務用高圧洗浄機用の洗浄剤は、マシンの清掃能力を最大限に引き出します。また清掃時間の短縮も考えられています。
さらに洗浄後の汚水から油分を分離しやすくするケルヒャー独自の特許技術によって、環境保護に考慮した洗浄剤を研究・開発しています。

Cleaning Agents Nutzfahrzeug

業務用車両の洗浄に

運搬車輌・業務車輌等のボディやエンジンルームの頑固な汚れを効率的に洗浄し、美観や性能を維持します。

Cleaning Agents Vielseitigkeit

多様な産業の設備や現場に

機械加工・修理工場の設備などの頑固な汚れを素早く除去します。

 

Cleaning Agents Lebensmittel

衛生を求められる環境に

食品製造機器や食品加工設備などの衛生的な環境の洗浄・除菌に。

Cleaning Agents Autohaus

ショールームのエントランスの美観保持に

ショールーム、エントランス、フロアなどお客様を迎える全てのエリアの清掃を助けます。

おすすめの洗浄剤

高圧洗浄機スタンダードクリーナー RM 55

スタンダードクリーナー

RM 55 ASF

・様々な箇所に使用可能
・素材にやさしい
・日常的な汚れに

高圧洗浄機ディープクリーナー RM81

ディープクリーナー

RM 81 ASF

・全ての温度範囲で洗浄力を発揮
・油汚れなどに強力な洗浄力
・経済的な濃縮タイプ

高圧洗浄機車両クリーナー RM 806

業務用車両クリーナー

RM 806 ASF NTA free

・車両特有の付着汚れに効果的
・建築・農業用機械等の油汚れに
・経済的な濃縮タイプ

eco!Booster

eco!Booster エコブースターノズル

革新的なテクノロジーによる、高圧洗浄機のパワーの新たな次元のパワーを発見してください。最大限の洗浄効率と貴重な資源の有効利用を実現します。

ケルヒャー温水高圧洗浄機　温水除草

高圧洗浄機を除草に使う？その驚きの方法とは？

熱湯除草をご存知ですか？環境に優しく、人に安全、しかも低コスト。
ケルヒャー温水高圧洗浄機の除草用ノズルを使用すると、お湯だけで環境にやさしい除草ができます。

iSolar

iSolar」と高圧洗浄機を使えば、太陽光発電システムの発電効率を高いレベルで維持できます。

iSolarの特長：

  • 最大800mmのブラシと長さ調整できるランスで広範囲を洗浄可能
  • 回転ブラシがモジュール表面を傷つけることなく洗浄
  • カーボンやグラスファイバー製の伸縮ランス
  • 1.8mから最大14mの伸縮ランスで広い範囲の清掃が可能
セントラル洗浄システム

最大17箇所の洗浄を同時に実現できるセントラル洗浄システム

高出力、高効率、高耐久であることから、何十年もの間多くの工業分野で支持され続けてきた設置型高圧洗浄ユニットをぜひご検討ください。一つの高圧洗浄ユニットで最大17箇所同時に高圧洗浄の操作が可能です

業務用高圧洗浄機アクセサリー　新システム　EASY!Force EASY!Lock

高圧洗浄機アクセサリーに新システムが誕生

EASY!Force EASY!Lock

高圧洗浄の反動力を、握る力（ちから）ゼロの連続洗浄へ。

HACCP（ハサップ）導入のポイント解説

国際的な食品衛生管理手法のHACCPを徹底解説

2021年6月には完全義務化した、HACCP（ハサップ）。
このコラムでは、HACCPの詳細な内容を解説しながら、それを食品事業者が取り入れるための考え方や、ケルヒャー製品の活用方法について紹介しています。

KARCHER 業務用高圧洗浄機について
ケルヒャーの業務用高圧洗浄機は、プロ仕様ならではのパワフルな洗浄力です。また、様々な場所で効率の良い洗浄を可能にします。より少ない消費電力で高いパフォーマンスを実現、耐久性も改善し長寿命。ハードな現場や環境でも耐えられる、強度の高い材質を使用した設計で、耐久性を強化しています。また現場での長時間の連続作業も可能です。業務用清掃機器として様々な現場で使用する事を想定された仕様やデザインを採用し、収納や保管、機能性を重視した設計になっています。高圧洗浄機のラインナップは、電源を必要としないタイプのものや、ボイラーを搭載した温水高圧洗浄機などがあります。
＜冷水高圧洗浄機＞
高い圧力と機能性で頑固な汚れを落とす冷水タイプで業務用ならではのパワフルな洗浄力の高圧洗浄機です。車体やトラック、バスなどのあらゆる車両の洗浄に適しています。農機具やトラクター、畜舎や車庫、駐車場の清掃にご利用いただけます。
＜温水高圧洗浄機＞
パワフルな洗浄力と温水で頑固な汚れもキレイに落とす温水タイプの高圧洗浄機です。アップライトクラス、コンパクトクラスは、軽量ボディなのにパワフルな性能の高圧洗浄機です。コンパクト設計なので、収納時も場所を取りません。ポンプ部はもちろん、あらゆるパーツは高い耐久性を誇ります。ミドルクラスは、毎日の洗浄作業をもっと効率的にする高圧洗浄機です。パワフルな性能は、洗車、機械洗浄、設備洗浄など、あらゆる場面で活躍します。スーパークラスは、ハードな洗浄作業や日常的な洗浄作業に最適。最高クラスの圧力＆水量であらゆるニーズに応えます。スペシャルクラスは、高機能・高耐久性の業務用冷水高圧洗浄機です。熱湯（80℃までのお湯）の給水も可能なので、油汚れの洗浄が簡単になります。食品衛生面への配慮が必要な現場に最適です。また、電源の取れない場所での洗浄作業にはエンジンタイプです。性能もスーパークラスで、どんな汚れもしっかり洗浄します。超高圧洗浄機は、超高圧の洗浄力を実現しながら、移動性に優れた超高圧洗浄機です。洗浄だけでなく付着物除去など、これまでの高圧洗浄機を超えるハイパワーです。工事現場、建築現場、産業廃棄物の清掃、工場の生産ラインの洗浄も高圧洗浄機を使用することで短時間で清掃作業をすることが出来ます。
＜豊富なアクセサリー＞
温水高圧洗浄機とオプションのアッタチメントを使って雑草除去も可能にします。環境意識の高まりから農薬や除草剤などの薬剤散布が難しくなった今、熱湯を使って雑草を根絶やしにするお湯の除草も可能にします。洗浄が難しい太陽電池モジュール（ソーラーシステム）のソーラーパネルもiSolarでパネル洗浄することができ、発電効率を高めることができます。
＜新システム EASY!Force EASY!Lock
ケルヒャーの高圧洗浄機のトリガーガンは、握らないトリガーガンです。握る力がゼロになり、ストレスを軽減して簡単に清掃することができます。従来の高圧洗浄機トリガーガンのトリガーを握り続けると、疲労や、窮屈な作業姿勢につながります。長時間になればなるほど作業者へ体の負担が大きくなり、作業精度が落ちてしまいます。EASY!Force - 新システムトリガーガンは、高圧の水が出る反動力を利用しています。高圧の水が出る反動でレバーを押し、握り続けないで作業できます。広範囲な清掃作業であっても、頻繁に休憩することなく作業ができ、作業性が向上します。これは、人間工学に基づいた構造で、体にかかる反動を分散し、握る力を抑えます。また、EASY!Force - 新システムトリガーガンは、誤作動防止安全ロックによって意図しない操作を防ぎ、使いやすさを損なうことなく、使用中に最大の安全性を提供します。トリガーを1回押すだけで、高圧の水が噴射されます。直感的でシンプルです。トリガーが押されている間は、EASY!Force - 新システムトリガーガンは開いたままです。トリガーを放すと、トリガーガンは直ちにオフになります。

